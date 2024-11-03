Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241103/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-tragediey-v-serbii-290734306.html
Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии
Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии
Sputnik Грузия
Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T19:40+0400
2024-11-03T20:04+0400
новости
сербия
происшествия
ираклий кобахидзе
александр вучич
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23959/06/239590619_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_12569ed5b0a930242263057b7a797716.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии. Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада. Среди погибших 7-летний ребенок. Президент Сербии Александр Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в трагедии и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан. Второе ноября было объявлено в Сербии днем траура по погибшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сербия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23959/06/239590619_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8ebc579e843f9ab4d52f8b2b5603dd9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, сербия, происшествия, ираклий кобахидзе, александр вучич
новости, сербия, происшествия, ираклий кобахидзе, александр вучич

Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии

19:40 03.11.2024 (обновлено: 20:04 03.11.2024)
CC BY-SA 2.0 / m.a.r.c. / Belgrade IБелград, Сербия
Белград, Сербия - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2024
CC BY-SA 2.0 / m.a.r.c. / Belgrade I
Подписаться
Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале
ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии.
Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада. Среди погибших 7-летний ребенок.

"Выражаю искренние соболезнования Сербии в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. Трагедия унесла жизни, а также ранила множество людей. Грузинский народ выражает свою солидарность с сербским народом в столь трудное время", – написал премьер-министр в социальной сети X.

Президент Сербии Александр Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в трагедии и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан.
Второе ноября было объявлено в Сербии днем траура по погибшим.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0