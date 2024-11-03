https://sputnik-georgia.ru/20241103/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-tragediey-v-serbii-290734306.html

Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии

Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии

Sputnik Грузия

Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T19:40+0400

2024-11-03T19:40+0400

2024-11-03T20:04+0400

новости

сербия

происшествия

ираклий кобахидзе

александр вучич

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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии. Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада. Среди погибших 7-летний ребенок. Президент Сербии Александр Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в трагедии и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан. Второе ноября было объявлено в Сербии днем траура по погибшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, сербия, происшествия, ираклий кобахидзе, александр вучич