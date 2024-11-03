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Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии
Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии
Sputnik Грузия
Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T19:40+0400
2024-11-03T19:40+0400
2024-11-03T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии. Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада. Среди погибших 7-летний ребенок. Президент Сербии Александр Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в трагедии и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан. Второе ноября было объявлено в Сербии днем траура по погибшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, сербия, происшествия, ираклий кобахидзе, александр вучич
новости, сербия, происшествия, ираклий кобахидзе, александр вучич
Премьер Грузии выразил соболезнование в связи трагедией в Сербии
19:40 03.11.2024 (обновлено: 20:04 03.11.2024)
Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале
ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования сербскому народу в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад в Сербии.
Четырнадцать человек погибли и несколько десятков получили повреждения в результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале второго по численности населения города Сербии Нови-Сада. Среди погибших 7-летний ребенок.
"Выражаю искренние соболезнования Сербии в связи с трагедией, произошедшей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. Трагедия унесла жизни, а также ранила множество людей. Грузинский народ выражает свою солидарность с сербским народом в столь трудное время", – написал премьер-министр в социальной сети X.
Президент Сербии Александр Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в трагедии и привести их к уголовной ответственности. Он выразил соболезнования близким погибших, а также поблагодарил спасателей и сдавших донорскую кровь граждан.
Второе ноября было объявлено в Сербии днем траура по погибшим.