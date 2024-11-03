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Второй тур президентских выборов проходит в Молдове

Второй тур президентских выборов проходит в Молдове

Sputnik Грузия

В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло – 25,98% 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Молдове в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 по мск). Во второй тур выборов президента Молдовы вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдове следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло – 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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