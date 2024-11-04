https://sputnik-georgia.ru/20241104/inflyatsiya-v-gruzii-prodolzhaet-snizhatsya--statistika-za-oktyabr-290740906.html

Инфляция в Грузии продолжает снижаться – статистика за октябрь

Инфляция в Грузии продолжает снижаться – статистика за октябрь

Sputnik Грузия

В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем уровень инфляции составил 0,3% 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T15:28+0400

2024-11-04T15:28+0400

2024-11-04T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2024 года к октябрю 2023 года) в Грузии составила 0,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (август 2024 года к августу 2023 года) в Грузии составляла 0,6%. Больше всего цены выросли в сферах гостиниц и ресторанов (7,6%), образования (5%), на алкогольную и табачную продукцию (3,3%), одежду и обувь (1,9%), продовольствие и безалкогольные напитки (0,4%), а также здравоохранение (0,3%). Цены снизились на связь (12,7%), жилье, воду, электроэнергию, газ (3,0%), мебель (2,3%), транспорт (0,8%), а также на отдых и развлечения (0,2%). В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, инфляция