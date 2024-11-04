https://sputnik-georgia.ru/20241104/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-290744938.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T19:23+0400

2024-11-04T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики с 5 ноября прогнозируют дождь, сильный ветер и шестибалльный шторм на море на большей части территории страны, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В высокогорных районах Западной Грузии ожидается снег, местами сильный, возможна метель. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии