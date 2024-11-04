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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 04.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-04T19:23+0400
2024-11-04T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики с 5 ноября прогнозируют дождь, сильный ветер и шестибалльный шторм на море на большей части территории страны, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В высокогорных районах Западной Грузии ожидается снег, местами сильный, возможна метель. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
19:23 04.11.2024 (обновлено: 19:29 04.11.2024)
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики с 5 ноября прогнозируют дождь, сильный ветер и шестибалльный шторм на море на большей части территории страны, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В высокогорных районах Западной Грузии ожидается снег, местами сильный, возможна метель.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.