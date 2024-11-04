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Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

В январе-сентябре 2024 года Грузия импортировала 88,7% электроэнергии из России – 438,30 миллиона киловатт-часов 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 4,7% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 10,8 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За девять месяцев 2024 года в Грузии было выработано 11,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – почти на 1,6% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 28,8% по сравнению с девятью месяцами 2023 года и составил более 1 миллиарда киловатт-часов. В основном электроэнергию поставили в Турцию, на которую пришлось 82,7% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 864,87 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Армению (137,43 миллиона киловатт-часов), Азербайджан (41,59 миллиона киловатт-часов) и Россию (1,25 миллион киловатт-часов) . Кроме того, в январе-сентябре 2024 года Грузия импортировала 88,7% электроэнергии из России – 438,30 миллиона киловатт-часов. Остальные 11,3% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 55,66 миллиона киловатт-часов. Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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