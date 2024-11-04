https://sputnik-georgia.ru/20241104/spiker-parlamenta-gruzii-rasskazal-ob-otnoshenii-prezidenta-k-diplomatam-290743261.html

Спикер парламента Грузии рассказал об отношении президента к дипломатам

Спикер парламента Грузии рассказал об отношении президента к дипломатам

Sputnik Грузия

Зурабишвили осталось недолго находиться на посту президента и нужно сосредоточиться на том, чтобы выбрать новую достойную кандидатуру, заявил спикер 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T17:24+0400

2024-11-04T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Отношение президента Зурабишвили к дипломатическому корпусу известно уже давно, со времен ее пребывания на посту главы МИД Грузии и введением фаворитизма в ведомстве, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Зурабишвили 3 ноября написала на своей странице в соцсети, что действующие грузинские дипломаты не заслуживают поздравления с Днем грузинской дипломатии. По ее словам, дипломаты прячутся в посольствах, как в норах, в том числе в Вашингтоне и Брюсселе, и молча смотрят на то, как грузинские власти "топчут столь желанный европейский путь" Грузии и делают шаги в направлении России. В марте 2004 года по взаимному согласию президентов Франции и Грузии Зурабишвили приняла грузинское гражданство и стала министром иностранных дел Грузии, а уже в октябре следующего года была отправлена в отставку. По словам спикера парламента, уже долгое время президент отказывается назначать послов, нарушая Конституцию. "Зурабишвили закончит свое пребывание на посту и, к несчастью для нее, незавидно войдет в историю Грузии", – заявил Папуашвили. Как отметил спикер парламента, Зурабишвили осталось недолго находится на посту президента и нужно сосредоточиться на том, чтобы выбрать новую достойную кандидатуру. Следующего президента Грузии будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия. Ранее Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития. Ее полномочия истекают в декабре. День грузинской дипломатии был приурочен ко дню рождения основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. Государственный деятель, дипломат, ученый, писатель и поэт Орбелиани родился 3 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , сулхан-саба орбелиани