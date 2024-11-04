https://sputnik-georgia.ru/20241104/v-gruzii-nachalas-vseobschaya-besplatnaya-vaktsinatsiya-protiv-sezonnogo-grippa-290735151.html

В Грузии началась всеобщая бесплатная вакцинация против сезонного гриппа

В Грузии началась всеобщая бесплатная вакцинация против сезонного гриппа

Sputnik Грузия

Вакцина адаптирована к штаммам, которые, как ожидается, будут циркулировать в течение сезона гриппа в Грузии 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T10:52+0400

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2024-11-04T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для всех граждан Грузии начинается в стране с 4 ноября, сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья (NСDС). Иммунизация проводится четырехкомпонентной вакциной производства компании Abbott Biologicals B.V, которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ. Вакцина адаптирована к штаммам, которые, как ожидается, будут циркулировать в течение сезона гриппа в Грузии. В группы риска входят люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Вакцинация возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации. Список учреждений, оказывающих услуги по вакцинации от сезонного гриппа, доступен по ссылке.В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины голландской компании Abbott Biologicals B.V.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, новости, грузия, грипп, здравоохранение в грузии, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья