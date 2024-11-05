https://sputnik-georgia.ru/20241105/gruziya-aktivno-gotovitsya-k-gornolyzhnomu-sezonu-290762967.html

Грузия активно готовится к горнолыжному сезону

Грузия активно готовится к горнолыжному сезону

Sputnik Грузия

Грузия входит в число шести ведущих эксклюзивных стран, получивших право на проведение мирового фрирайд-тура 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T21:47+0400

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2024-11-05T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузия активно готовится к горнолыжному сезону 2024-2025 годов, дата открытия которого зависит от погодных условий, осадков и морозов, сообщило Агентство развития горных трасс (MTA). Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах обычно открывается со второй половины декабря и длится по конец марта. Как отметили в Агентстве, Гудаури и Бакуриани встретят визитеров совершенно новыми лыжными ареалами. "В Гудаури добавили новую четырехкилометровую трассу, в результате чего общая длина трасс составила 80 километров. К Бакуриани (в районе Дидвели) добавилось три километра, в результате чего общая длина трасс в Бакуриани стала 36 километров", - заявили в Агентстве. Кроме того, на курорте Гудаури ведется строительство четырех новых касс и одного нового трансформаторного здания-сооружения, а также усиление существующих электрокабелей. По информации Агентства, на курортах активно проводятся плановые ремонтные работы и благоустройство инфраструктуры для чемпионата. В зимнем сезоне 2024-2025 годов на горных курортах Грузии Гудаури и Бакуриани пройдут этапы Кубка мира по могулу, лыжному и сноуборд-кроссу, которые состоятся в декабре и марте. Также, по информации Агентства, Грузия входит в число шести ведущих эксклюзивных стран, получивших право на проведение мирового фрирайд-тура, который второй раз проведут в Сванети, на курорте Тетнулди. Мировой фрирайд-тур охватывает в общей сложности порядка 300 миллионов зрителей. Проведение соревнования на высоком уровне покажет потенциал грузинских горных и горнолыжных курортов Грузии в международном масштабе. Как отметили в Агентстве горных трасс, все эти мероприятия очень важны для развития зимних видов спорта и туризма Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

бакуриани

мцхета-мтианети

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грузия, спорт, новости, гудаури, бакуриани, мцхета-мтианети, горнолыжные курорты грузии, туризм