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Президент Ирана поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах
Президент Ирана поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах
Sputnik Грузия
Надеемся, что эти выборы, являющиеся выражением воли грузинского народа, станут началом прогресса и благополучия, говорится в поздравлении 05.11.2024, Sputnik Грузия
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2024-11-05T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на выборах в парламент. "Грузинская мечта" набрала по итогам выборов 53,93% голосов, все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты выборов, заявив о тотальной фальсификации. Одними из первых свои поздравления премьеру Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Армении Никол Пашинян, президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил – правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, иран
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, иран
Президент Ирана поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах
16:24 05.11.2024 (обновлено: 16:31 05.11.2024)
Надеемся, что эти выборы, являющиеся выражением воли грузинского народа, станут началом прогресса и благополучия, говорится в поздравлении
ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на выборах в парламент.
"Грузинская мечта" набрала по итогам выборов 53,93% голосов, все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты выборов, заявив о тотальной фальсификации.
"Хочу от всей души поздравить Ваше превосходительство и грузинский народ с успешными парламентскими выборами и победой на этих выборах партии "Грузинская мечта". Надеемся, что эти выборы, являющиеся выражением воли грузинского народа, станут началом прогресса и благополучия грузинского народа, укрепления отношений между двумя странами и развития сотрудничества между странами региона", - говорится в поздравлении, которое опубликовало посольство Ирана в Грузии.
Одними из первых свои поздравления премьеру Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Армении Никол Пашинян, президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Парламентские выборы 2024
Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября.
По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил – правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".
Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.
Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.
Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.