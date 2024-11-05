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Президент Ирана поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах

Президент Ирана поздравил премьера Грузии с победой "Грузинской мечты" на выборах

Sputnik Грузия

Надеемся, что эти выборы, являющиеся выражением воли грузинского народа, станут началом прогресса и благополучия, говорится в поздравлении 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T16:24+0400

2024-11-05T16:24+0400

2024-11-05T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на выборах в парламент. "Грузинская мечта" набрала по итогам выборов 53,93% голосов, все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты выборов, заявив о тотальной фальсификации. Одними из первых свои поздравления премьеру Грузии направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава правительства Армении Никол Пашинян, президент Турции Рейджеп Тайп Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Парламентские выборы 2024 Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования в парламент прошли пять политических сил – правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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