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Сильный ветер создал проблемы в Тбилисском международном аэропорту
Сильный ветер создал проблемы в Тбилисском международном аэропорту
Sputnik Грузия
Отложен рейсы Москва-Тбилиси и на полчаса задерживается рейс Санкт-Петербург - Тбилиси 05.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-05T15:36+0400
2024-11-05T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Часть рейсов была отложена, а часть – задерживается из-за сильного ветра в Тбилиси, говорится в информации на странице Тбилисского аэропорта. В частности, уже отложен рейсы Москва-Тбилиси и на полчаса задерживается рейс Санкт-Петербург - Тбилиси, на четыре часа отложен рейс Тбилиси-Москва, который должен отбыть в 18:45. Между тем рейсы в Тель-Авив, Кувейт и Доху вылетели по расписанию. Сила ветра в Тбилиси местами достигает до 17-22 метров в секунду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, тбилисский международный аэропорт, ветер
грузия, погода, новости, тбилисский международный аэропорт, ветер
Сильный ветер создал проблемы в Тбилисском международном аэропорту
15:36 05.11.2024 (обновлено: 15:38 05.11.2024)
Отложен рейсы Москва-Тбилиси и на полчаса задерживается рейс Санкт-Петербург - Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Часть рейсов была отложена, а часть – задерживается из-за сильного ветра в Тбилиси, говорится в информации на странице Тбилисского аэропорта.
В частности, уже отложен рейсы Москва-Тбилиси и на полчаса задерживается рейс Санкт-Петербург - Тбилиси, на четыре часа отложен рейс Тбилиси-Москва, который должен отбыть в 18:45.
Между тем рейсы в Тель-Авив, Кувейт и Доху вылетели по расписанию.
Сила ветра в Тбилиси местами достигает до 17-22 метров в секунду.