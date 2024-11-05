https://sputnik-georgia.ru/20241105/silnyy-veter-sozdal-problemy-v-tbilisskom-mezhdunarodnom-aeroportu-290757391.html

Сильный ветер создал проблемы в Тбилисском международном аэропорту

Сильный ветер создал проблемы в Тбилисском международном аэропорту

Sputnik Грузия

Отложен рейсы Москва-Тбилиси и на полчаса задерживается рейс Санкт-Петербург - Тбилиси 05.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Часть рейсов была отложена, а часть – задерживается из-за сильного ветра в Тбилиси, говорится в информации на странице Тбилисского аэропорта. В частности, уже отложен рейсы Москва-Тбилиси и на полчаса задерживается рейс Санкт-Петербург - Тбилиси, на четыре часа отложен рейс Тбилиси-Москва, который должен отбыть в 18:45. Между тем рейсы в Тель-Авив, Кувейт и Доху вылетели по расписанию. Сила ветра в Тбилиси местами достигает до 17-22 метров в секунду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, тбилисский международный аэропорт, ветер