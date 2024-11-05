https://sputnik-georgia.ru/20241105/skolko-organizatsiy-zanimayutsya-v-gruzii-issledovatelskoy-deyatelnostyu--statistika-290749548.html

Сколько организаций занимаются в Грузии исследовательской деятельностью – статистика

Сколько организаций занимаются в Грузии исследовательской деятельностью – статистика

Sputnik Грузия

Исследования в Грузии финансируются из государственного бюджета и международными организациями 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T10:52+0400

2024-11-05T10:52+0400

2024-11-05T10:52+0400

грузия

общество

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Исследованиями различного типа в Грузии, по данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году занимались 63 учреждения, где работало 15 215 человек. По данным "Сакстата", из 15 215 трудоустроенных в исследовательских учреждениях непосредственно исследованиями занимались 13 114 человек. При этом у 68,8% исследователей есть докторская степень, а у 28,4% – степень магистра. Основная часть исследовательских учреждений в Грузии занимается социальными науками, на втором месте – естествознание, а на третьем – гуманитарные науки и искусство. Меньше всего исследований в Грузии проводится в областях медицины и здравоохранения, инженерии и технологий, сельском хозяйстве и ветеринарии. Исследования в Грузии финансируются из государственного бюджета и международными организациями. Чтобы выиграть грант, исследователи должны пройти конкурс и представить свой проект исследований в той или иной сфере. Для поддержки молодых исследователей проводятся специальные конкурсы при вузах страны. По числу конкурсов лидируют Тбилисский государственный университет и Университет имени Илии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика