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Тысячи абонентов в Тбилиси неправильно установили газовые обогреватели
Тысячи абонентов в Тбилиси неправильно установили газовые обогреватели
Sputnik Грузия
Газовые устройства приходится использовать в закрытом пространстве, поэтому очень важно правильно их устанавливать и вводить в эксплуатацию, заявила... 05.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-05T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi energy обнаружила нарушения при использовании газовых приборов в квартирах 2,4 тысячи абонентов Тбилиси, заявила и.о. энергоомбудсмена Нино Гулеишвили в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети. По словам Гулеишвили, у 144 абонентов представители компании не смогли снять неправильно установленный газовый прибор, поэтому полностью прекратили им подачу природного газа. Также, по ее словам, потребители часто жалуются на то, что отключение устройства от сети или установка его заново, связаны с определенными расходами. "Они приходят к нам за консультацией, но мы всегда говорим, что когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни, все рекомендации, данные компанией, должны быть выполнены", - сказала Гулеишвили. Гулеишвили напомнила, что газовые устройства приходится использовать в закрытом пространстве, поэтому очень важно правильно их устанавливать и вводить в эксплуатацию. Это значит, что представитель компании отправляет потребителю сообщение о том, что к нему будет осуществлен визит в определенный день, и представитель компании на месте знакомится с ситуацией, как обстоят дела с тем или иным абонентом. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже – электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси энерджи
грузия, новости, общество, тбилиси энерджи

Тысячи абонентов в Тбилиси неправильно установили газовые обогреватели

22:40 05.11.2024 (обновлено: 23:07 05.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerГазовые колонки и обогреватели. Строительный рынок Элиава, продажа бытовой техники
Газовые колонки и обогреватели. Строительный рынок Элиава, продажа бытовой техники - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Газовые устройства приходится использовать в закрытом пространстве, поэтому очень важно правильно их устанавливать и вводить в эксплуатацию, заявила энергоомбудсмен
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi energy обнаружила нарушения при использовании газовых приборов в квартирах 2,4 тысячи абонентов Тбилиси, заявила и.о. энергоомбудсмена Нино Гулеишвили в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".
Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети.

"Tbilisi energy на сегодняшний день проверило 191 тысячу абонентов, нарушения установлены у 2,4 тысячи абонентов. Нарушения двух видов. Одно – когда представитель компании снимает какое-либо устройство из-за того, что оно установлено неправильно или не соответствует нормам монтажа и размещения. Подобные случаи были зафиксированы примерно у 2,1 тысячи абонентов", - заявила Гулеишвили.

По словам Гулеишвили, у 144 абонентов представители компании не смогли снять неправильно установленный газовый прибор, поэтому полностью прекратили им подачу природного газа.
Также, по ее словам, потребители часто жалуются на то, что отключение устройства от сети или установка его заново, связаны с определенными расходами.
"Они приходят к нам за консультацией, но мы всегда говорим, что когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни, все рекомендации, данные компанией, должны быть выполнены", - сказала Гулеишвили.
Гулеишвили напомнила, что газовые устройства приходится использовать в закрытом пространстве, поэтому очень важно правильно их устанавливать и вводить в эксплуатацию.
Также, по ее словам, в последнее время Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения приняла очень правильное решение, включив в правила снабжения и потребления природного газа важную статью, предписывающую представителям компании проверять потребителей раз в год.
Это значит, что представитель компании отправляет потребителю сообщение о том, что к нему будет осуществлен визит в определенный день, и представитель компании на месте знакомится с ситуацией, как обстоят дела с тем или иным абонентом.
Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже – электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.
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