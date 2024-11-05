https://sputnik-georgia.ru/20241105/tysyachi-abonentov-v-tbilisi-nepravilno-ustanovili-gazovye-obogrevateli-290764367.html

Тысячи абонентов в Тбилиси неправильно установили газовые обогреватели

Тысячи абонентов в Тбилиси неправильно установили газовые обогреватели

Sputnik Грузия

Газовые устройства приходится использовать в закрытом пространстве, поэтому очень важно правильно их устанавливать и вводить в эксплуатацию, заявила... 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T22:40+0400

2024-11-05T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi energy обнаружила нарушения при использовании газовых приборов в квартирах 2,4 тысячи абонентов Тбилиси, заявила и.о. энергоомбудсмена Нино Гулеишвили в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети. По словам Гулеишвили, у 144 абонентов представители компании не смогли снять неправильно установленный газовый прибор, поэтому полностью прекратили им подачу природного газа. Также, по ее словам, потребители часто жалуются на то, что отключение устройства от сети или установка его заново, связаны с определенными расходами. "Они приходят к нам за консультацией, но мы всегда говорим, что когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни, все рекомендации, данные компанией, должны быть выполнены", - сказала Гулеишвили. Гулеишвили напомнила, что газовые устройства приходится использовать в закрытом пространстве, поэтому очень важно правильно их устанавливать и вводить в эксплуатацию. Это значит, что представитель компании отправляет потребителю сообщение о том, что к нему будет осуществлен визит в определенный день, и представитель компании на месте знакомится с ситуацией, как обстоят дела с тем или иным абонентом. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже – электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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