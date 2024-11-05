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В Грузии стихнет ветер и погода прояснится – новый прогноз синоптиков

В Грузии стихнет ветер и погода прояснится – новый прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла, а ночью от -1 до +2 градусов 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T17:27+0400

2024-11-05T17:27+0400

2024-11-05T17:43+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Погода в Грузии прояснится с 6 ноября – стихнет ветер и прекратятся осадки, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозу синоптиков, 6-8 ноября в утренние и ночные часы температура воздуха снизится, а днем – сравнительно повысится. В низинах западной Грузии ожидается 12-17 градусов тепла, а на равнинной местности – 10-15 градусов тепла. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла, а ночью от -1 до +2 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода будет ясной. Температура воздуха прогреется до 11-16 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, а днем 12-17 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают ясную погоду. Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла, а ночью опустится до -1-6 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также не ожидаются осадки. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла днем, а ночью столбик термометра опустится до -11-16 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода будет ясной. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов, а в ночные часы температура составит от -2 до -4 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода ожидается безоблачной. Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла, а ночью от 0 до 2 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также не ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла, а ночью от -5 до -10 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода будет ясной. Температура воздуха ночью составит -12-17 градусов, а днем от 0 до -5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии