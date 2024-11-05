https://sputnik-georgia.ru/20241105/zapad-tratit-dengi-na-razzhiganie-rusofobii-v-gruzii---mzhavanadze-290763672.html

Запад тратит деньги на разжигание русофобии в Грузии – Мжаванадзе

Запад тратит деньги на разжигание русофобии в Грузии – Мжаванадзе

Sputnik Грузия

Мжаванадзе отметил, что ситуация в Грузии очень неоднозначная, и большая часть населения поддерживает налаживание отношений с Россией 05.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-05T21:23+0400

2024-11-05T21:23+0400

2024-11-05T21:39+0400

новости

грузия

николоз мжаванадзе

грузино-российские отношения

общество

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/04/280924400_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1524e41a58eb21983491506b5441e501.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. США вкладывают миллионы долларов в разжигание русофобии и антироссийских настроений в Грузии, прикидываясь стратегическим партнером страны, заявил председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе в Москве, на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. В Москве 30-31 октября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. В работе форума под лозунгом "Вместе с Россией" приняли участие 400 руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из более чем 100 стран, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, субъектов РФ, российских фондов и НПО. "Неделю назад посол США в Грузии сказал, что шесть миллиардов долларов они потратили в Грузии. Они говорят, что мы стратегические партнеры Грузии. Но стратегический партнер Израиль получает в год три миллиарда долларов, и они получают эти деньги на оружие, инфраструктуру. А шесть миллиардов, которые они дали Грузии, получили НПО, партии, ТВ, которые действуют против России и ведут враждебную политику против России", - заявил Мжаванадзе. Мжаванадзе считает, что русофобия началась в Грузии в 2003 году, после прихода к власти бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) во главе с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили. По его словам, в течение девяти лет правления ЕНД к членам партии шли огромные деньги, которые в итоге были направлены на ухудшение грузино-российских отношений. Кроме того, в своем выступлении Мжаванадзе отметил, что антироссийские настроения и русофобия в Грузии подпитываются из самой России. В пример он привел бизнесменов, которые годами неплохо зарабатывают в России, в том числе и сторонники партии ЕНД, и тратят их на антироссийские настроения уже в Грузии. "Например, крупнейшая телекоммуникационная компания Грузии Silknet, которая подключает телекомпании, ее руководитель Георгий Рамишвили, и получает интернет из "Мегафона" по Военно-Грузинской дороге. Он не включает нашу телекомпанию "Сезони", которую называют пророссийской компанией. Я спрашиваю, компания получает интернет из "Мегафона" и не включает российские компании?" - отметил Мжаванадзе. Мжаванадзе подытожил, что ситуация в Грузии очень неоднозначная, и большая часть населения поддерживает налаживание отношений с соседней страной. "Россия и Грузия – друзья навеки. И мы хотим дружить, но после выборов мы под давлением США и Европы, потому что наша власть хочет налаживания отношений с Россией", - подчеркнул он. Первый Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, прошел в Москве 11-12 октября 2001 года. В нем приняли участие делегаты из 47 зарубежных стран. Начиная с 2006 года мероприятие проводится раз в три года. Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, николоз мжаванадзе, грузино-российские отношения, общество, политика