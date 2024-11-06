https://sputnik-georgia.ru/20241106/granata-vzorvalas-v-rukakh-u-muzhchiny--nedaleko-ot-tbilisi--est-pogibshiy-290778041.html

Граната взорвалась в руках у мужчины недалеко от Тбилиси

Граната взорвалась в руках у мужчины недалеко от Тбилиси

Sputnik Грузия

Взрыв произошел в жилом доме в селе Цицамури 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T18:35+0400

2024-11-06T18:35+0400

2024-11-06T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Один человек погиб, а второй получил ранения в результате взрыва ручной гранаты в селе Цицамури (23 км от Тбилиси), сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Взрыв произошел в жилом доме. По предварительным данным, граната взорвалась в руках у мужчины. Он скончался на месте. Пострадавший в данное время находится в больнице. По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси