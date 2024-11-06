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Граната взорвалась в руках у мужчины недалеко от Тбилиси
Граната взорвалась в руках у мужчины недалеко от Тбилиси
Sputnik Грузия
Взрыв произошел в жилом доме в селе Цицамури 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T18:35+0400
2024-11-06T18:35+0400
2024-11-06T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Один человек погиб, а второй получил ранения в результате взрыва ручной гранаты в селе Цицамури (23 км от Тбилиси), сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Взрыв произошел в жилом доме. По предварительным данным, граната взорвалась в руках у мужчины. Он скончался на месте. Пострадавший в данное время находится в больнице. По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Граната взорвалась в руках у мужчины недалеко от Тбилиси
18:35 06.11.2024 (обновлено: 18:56 06.11.2024)
Взрыв произошел в жилом доме в селе Цицамури
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Один человек погиб, а второй получил ранения в результате взрыва ручной гранаты в селе Цицамури (23 км от Тбилиси), сообщила телекомпания "Рустави 2".
Взрыв произошел в жилом доме. По предварительным данным
, граната взорвалась в руках у мужчины. Он скончался на месте. Пострадавший в данное время находится в больнице.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".