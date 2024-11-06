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Ищенко: выборы в США, загадочная молдавская диаспора на Западе и план для Украины
Ищенко: выборы в США, загадочная молдавская диаспора на Западе и план для Украины
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2024-11-06T09:08+0400
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Почему многие демократы заговорили про вероятную победу Трампа на президентских выборах? Могли ли Россия, Китай или другие мировые державы реально вмешаться в американские выборы? Как Запад может использовать на Украине опыт выборов в Молдове? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, украина, сша, китай, в мире, аналитика, видео
мультимедиа, видео, украина, сша, китай, в мире, аналитика, видео
Ищенко: выборы в США, загадочная молдавская диаспора на Западе и план для Украины
09:08 06.11.2024 (обновлено: 09:59 07.11.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему многие демократы заговорили про вероятную победу Трампа на президентских выборах? Могли ли Россия, Китай или другие мировые державы реально вмешаться в американские выборы? Как Запад может использовать на Украине опыт выборов в Молдове?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.