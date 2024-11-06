https://sputnik-georgia.ru/20241106/ischenko-vybory-v-ssha-zagadochnaya-moldavskaya-diaspora-na-zapade-i-plan-dlya-ukrainy-290783003.html

Ищенко: выборы в США, загадочная молдавская диаспора на Западе и план для Украины

Ищенко: выборы в США, загадочная молдавская диаспора на Западе и план для Украины

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T09:08+0400

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Почему многие демократы заговорили про вероятную победу Трампа на президентских выборах? Могли ли Россия, Китай или другие мировые державы реально вмешаться в американские выборы? Как Запад может использовать на Украине опыт выборов в Молдове? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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Sputnik Грузия

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