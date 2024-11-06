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Какой сегодня церковный праздник: 6 ноября 2024

Какой сегодня церковный праздник: 6 ноября 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 6 ноября чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T01:01+0400

2024-11-06T01:01+0400

2024-11-06T01:01+0400

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По церковному календарю 6 ноября отмечают день памяти святых Арефа, Елезвоя, Синклитикии и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Также по православному церковному календарю 6 ноября 2021 отмечают Дмитриевскую родительскую субботу – день всеобщего поминовения усопших, когда в церквях проводят поминальные литургии и панихиды.Всех скорбящих РадостьПо церковному календарю 6 ноября чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", прославившуюся чудотворением в 1688 году.Евфимия – сестра патриарха Иоакима (1674-1690), жила в Москве. Она долгие годы страдала от неизлечимой болезни. Как-то утром во время молитвы она услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Моего Сына. Там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь от болезни исцеление".Мощи Святой Матроны Московской: где находятся и как проехать >>>Евфимия, узнав, что в храме Преображения в Москве такая икона действительно есть, исполнив повеление Пресвятой Богородицы, исцелилась. Произошло это в 1688 году.Икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками) была явлена в 1888-м в Петербурге.Святые мученикиПо церковному календарю 6 ноября поминают святого Арефа и 4 299 мучеников, пострадавших с ним за веру в Спасителя в VI веке.Арефа был правителем христианского города Неграна в Гравии, когда Аравийский царь – иудей Дунаан, издал указ об уничтожении христианства и всех его последователей в стране.Дунаан с большим войском подошел к стенам Неграна, и царские глашатаи возвестили, что в живых оставят только тех, кто отречется. Взять город силой Дунаану не удалось, поэтому он пошел на обман, поклявшись, что лишь обложит Негран данью и не будет принуждать христиан переходить в иудейство.Не послушавшись совета святого Арефы, жители города открыли ворота. А аравийский царь на другой день приказал разжечь огромный костер и бросить туда всех 427 клириков местной церкви, чтобы запугать остальных.Правителя Арефу и других старейшин посадили в темницу. Разослав по городу своих проповедников для обращения христиан в иудейство, аравийский царь лично уговаривал жителей отречься, говоря, что призывает их отречься от Христа, который был человеком, а не от Бога земли и неба.Но жители Неграна и окрестных селений – более четырех тысяч мужчин, женщин, стариков и детей, остались верны Спасителю и приняли за него мученическую смерть.Царь ЕфиопскийПо церковному календарю 6 ноября поминают блаженного Елезвоя, царя Ефиопского, жившего в VI веке, когда Аравией управлял иудей Дунаан – гонитель христиан.Благочестивый Елезвой не мог смотреть равнодушно, как уничтожают верующих во Христа, и, объявив войну Дунаану, потерпел поражение.Елезвой, желая узнать причину поражения, по указанию свыше обратился к одному затворнику. Тот открыл царю, что правитель, решив отомстить Дунаану, поступил неправильно, ибо Бог говорит: "Мне отмщение, Я воздам!"По совету затворника, блаженный посвятил последние дни жизни Господу, чтобы избежать Божьего гнева за самовольную месть. Елезвой, дав обет Господу, отправился на врага с войском и победив его, пленил и казнил.После победы блаженный оставил царство, затворившись в монастырской келье, в строгом воздержании и подвигах провел 15 лет. Скончался святой примерно в 553-555 году.Синклитикия и ее дочериПо церковному календарю 6 ноября поминают мученицу Синклитикию и ее двух дочерей, пострадавших в VI веке от аравийского царя Дунаана. Происходила будущая святая из знатной семьи. Овдовев в молодости, Синклитикия вела благочестивую жизнь, полностью посвятив себя воспитанию дочерей.Аравийский царь, решив уничтожить в своей стране христиан, вызвал к себе Синклитикию с дочерьми и пытался убедить ее отречься от веры в Спасителя. Не достигнув желаемого уговорами и посулами, царь приказал мучениц пытать. Потом, убив дочерей, напоить мать их кровью, а затем отрубить ей голову.ИмениныПо церковному календарю 6 ноября именины отмечают Афанасий, Алексей, Георгий, Иван, Зосима, Лаврентий, Петр и Николай.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников