https://sputnik-georgia.ru/20241106/kurs-lari-dollar-290765353.html

Курс лари на среду – 2,7247 GEL/$1

Курс лари на среду – 2,7247 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0033 лари по отношению к доллару 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T09:48+0400

2024-11-06T09:48+0400

2024-11-06T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 ноября в размере 2,7247 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0033 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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