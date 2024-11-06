https://sputnik-georgia.ru/20241106/lavrov-obschaetsya-s-zhurnalistami-na-polyakh-diskussionnogo-kluba-valday-290780923.html
Лавров общается с журналистами на полях дискуссионного клуба "Валдай"
Лавров общается с журналистами на полях дискуссионного клуба "Валдай"
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров общается с журналистами на XXI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T14:51+0400
2024-11-06T14:51+0400
2024-11-06T21:51+0400
видео
мультимедиа
россия
лавров
сергей лавров
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/06/290780754_49:0:2764:1527_1920x0_80_0_0_8583de52c4581f151dc175b6a186ff45.png
Смотрите в видео, что заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/06/290780754_457:0:2493:1527_1920x0_80_0_0_b379d109023b67357ace1f7e648e1c56.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, видео
Лавров общается с журналистами на полях дискуссионного клуба "Валдай"
14:51 06.11.2024 (обновлено: 21:51 06.11.2024)
Глава МИД России Сергей Лавров общается с журналистами на XXI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Смотрите в видео, что заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации.