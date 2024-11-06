https://sputnik-georgia.ru/20241106/lavrov-obschaetsya-s-zhurnalistami-na-polyakh-diskussionnogo-kluba-valday-290780923.html

Лавров общается с журналистами на полях дискуссионного клуба "Валдай"

Лавров общается с журналистами на полях дискуссионного клуба "Валдай"

Sputnik Грузия

Глава МИД России Сергей Лавров общается с журналистами на XXI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". 06.11.2024, Sputnik Грузия

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лавров

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Смотрите в видео, что заявил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации.

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видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, видео