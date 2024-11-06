https://sputnik-georgia.ru/20241106/matchi-sbornoy-gruzii-protiv-ukrainy-i-chekhii-pokazhut-na-bolshom-ekrane-v-tsentre-tbilisi-290778608.html
Матчи сборной Грузии против Украины и Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Матчи сборной Грузии против Украины и Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
К сожалению, перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T19:33+0400
2024-11-06T19:33+0400
2024-11-06T19:33+0400
футбол
спорт
грузия
новости
тбилиси
чехия
украина
каха каладзе
уефа
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288788240_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_f1583db6a10c460306bde6da0773b593.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матчи сборной Грузии против национальных команд Украины и Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречи в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 16 и 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц. Перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6-ю очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
чехия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/02/288788240_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_965734204df137674801b9a6c17bd1fe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, грузия, новости, тбилиси, чехия, украина, каха каладзе, уефа, сборная грузии по футболу, сборная
футбол, спорт, грузия, новости, тбилиси, чехия, украина, каха каладзе, уефа, сборная грузии по футболу, сборная
Матчи сборной Грузии против Украины и Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
К сожалению, перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матчи сборной Грузии против национальных команд Украины и Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречи в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 16 и 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц.
"Совместно с Федерацией футбола на площади Первой Республики мы оборудуем специальное пространство, установим большие экраны и объекты питания. Мы создадим все условия, чтобы болельщики могли поддержать национальную сборную," - cказал Каладзе в начале заседания городского правительства.
Перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании.
По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6-ю очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).
Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1.