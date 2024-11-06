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https://sputnik-georgia.ru/20241106/matchi-sbornoy-gruzii-protiv-ukrainy-i-chekhii-pokazhut-na-bolshom-ekrane-v-tsentre-tbilisi-290778608.html
Матчи сборной Грузии против Украины и Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Матчи сборной Грузии против Украины и Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
К сожалению, перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании 06.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матчи сборной Грузии против национальных команд Украины и Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречи в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 16 и 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц. Перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6-ю очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, спорт, грузия, новости, тбилиси, чехия, украина, каха каладзе, уефа, сборная грузии по футболу, сборная

Матчи сборной Грузии против Украины и Чехии покажут на большом экране в центре Тбилиси

19:33 06.11.2024
© photo: Sputnik / StringerБолельщики встречают футболистов сборной Грузии на площади Свободы в Тбилиси
Болельщики встречают футболистов сборной Грузии на площади Свободы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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К сожалению, перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матчи сборной Грузии против национальных команд Украины и Чехии в рамках Лиги наций УЕФА, смогут посмотреть встречи в прямом эфире на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси 16 и 19 ноября, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц.

"Совместно с Федерацией футбола на площади Первой Республики мы оборудуем специальное пространство, установим большие экраны и объекты питания. Мы создадим все условия, чтобы болельщики могли поддержать национальную сборную," - cказал Каладзе в начале заседания городского правительства.

Перед ноябрьскими матчами сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании.
© Courtesy of NakrebiМатч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
Матч Украина-Грузия. Грузинские болельщики - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2024
Матч Украина-Грузия. Грузинские болельщики
© Courtesy of Nakrebi
По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6-ю очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).
Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1.
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