https://sputnik-georgia.ru/20241106/oppozitsiya-ustala-no-ne-sdaetsya-v-tbilisi-mitinguyut-protiv-gruzinskoy-mechty---video-290771344.html

Оппозиция устала, но не сдается: в Тбилиси митингуют против "Грузинской мечты" – видео

Оппозиция устала, но не сдается: в Тбилиси митингуют против "Грузинской мечты" – видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси продолжают митинговать лидеры оппозиции и их сторонники, но с каждым днем акции протеста все больше редеют. Смотрите подробности в видео – Sputnik... 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T15:46+0400

2024-11-06T15:46+0400

2024-11-06T15:58+0400

парламентские выборы

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

протест

акции

акции протеста

оппозиция

выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/06/290771176_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9ec3bacc0618875f0aeb801ebb926a04.jpg

С каждым днем после выборов настрой оппонентов власти спадает, их требования очень размыты, а конкретный план действий отсутствует. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. Лидеры оппозиции ежедневно выходят на акции протеста. Но уже сами их сторонники понимают, что грузинская оппозиция и на этот раз проиграла.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции, акции протеста, оппозиция, выборы, видео