https://sputnik-georgia.ru/20241106/oppozitsiya-ustala-no-ne-sdaetsya-v-tbilisi-mitinguyut-protiv-gruzinskoy-mechty---video-290771344.html
Оппозиция устала, но не сдается: в Тбилиси митингуют против "Грузинской мечты" – видео
Оппозиция устала, но не сдается: в Тбилиси митингуют против "Грузинской мечты" – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси продолжают митинговать лидеры оппозиции и их сторонники, но с каждым днем акции протеста все больше редеют. Смотрите подробности в видео – Sputnik... 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T15:46+0400
2024-11-06T15:46+0400
2024-11-06T15:58+0400
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С каждым днем после выборов настрой оппонентов власти спадает, их требования очень размыты, а конкретный план действий отсутствует. Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации. Лидеры оппозиции ежедневно выходят на акции протеста. Но уже сами их сторонники понимают, что грузинская оппозиция и на этот раз проиграла.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции, акции протеста, оппозиция, выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции, акции протеста, оппозиция, выборы, видео
Оппозиция устала, но не сдается: в Тбилиси митингуют против "Грузинской мечты" – видео
15:46 06.11.2024 (обновлено: 15:58 06.11.2024)
В Тбилиси продолжают митинговать лидеры оппозиции и их сторонники, но с каждым днем акции протеста все больше редеют. Смотрите подробности в видео – Sputnik Грузия
С каждым днем после выборов настрой оппонентов власти спадает, их требования очень размыты, а конкретный план действий отсутствует.
Результаты ЦИК, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их неправительственные организации и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.
Лидеры оппозиции ежедневно выходят на акции протеста. Но уже сами их сторонники понимают, что грузинская оппозиция и на этот раз проиграла.