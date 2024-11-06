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Песков общается с журналистами на марафоне "Знание.Первые" в Москве
Песков общается с журналистами на марафоне "Знание.Первые" в Москве
Sputnik Грузия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T17:45+0400
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Смотрите, что заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ.
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россия, видео, мультимедиа, дмитрий песков, видео
россия, видео, мультимедиа, дмитрий песков, видео
Песков общается с журналистами на марафоне "Знание.Первые" в Москве
17:45 06.11.2024 (обновлено: 21:47 06.11.2024)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве.
Смотрите, что заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ.