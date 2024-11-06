https://sputnik-georgia.ru/20241106/peskov-obschaetsya-s-zhurnalistami-na-marafone-znaniepervye-v-moskve-290780640.html

Песков общается с журналистами на марафоне "Знание.Первые" в Москве

Песков общается с журналистами на марафоне "Знание.Первые" в Москве

Sputnik Грузия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков общается с журналистами на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве. 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T17:45+0400

2024-11-06T17:45+0400

2024-11-06T21:47+0400

россия

видео

мультимедиа

дмитрий песков

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/06/290780472_19:0:2828:1580_1920x0_80_0_0_ac9757ddc9d6d0ed0d2ba99dc2e7cadf.png

Смотрите, что заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, видео, мультимедиа, дмитрий песков, видео