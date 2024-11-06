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Победа Трампа нужна была миру – Орбан

Победа Трампа нужна была миру – Орбан

Sputnik Грузия

К этому времени республиканец заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270, а его соперница набрала 224 голоса 06.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и отметил, что это было нужно для всего мира.К этому времени республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270, а его соперница демократ Камала Харрис набрала 224 голоса. Трамп уже объявил о своей победе на выборах. В США исход президентских выборов определяют не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого региона пропорционально численности населения и варьирует от трех до 55.Если кандидата поддержат свыше 50 процентов жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски).Итоги президентских выборов в США>>Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.В США во вторник прошли не только президентские выборы, но и выборы в обе палаты конгресса.По словам Трампа, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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