https://sputnik-georgia.ru/20241106/putin-vystupil-na-tseremonii-spuska-atomnogo-ledokolachukotka-proekta-22220-290781201.html

Путин выступил на церемонии спуска атомного ледокола"Чукотка" проекта 22220

Путин выступил на церемонии спуска атомного ледокола"Чукотка" проекта 22220

Sputnik Грузия

Президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 заявил, что строятся еще два корабля такого же класса – "Ленинград" и... 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T16:57+0400

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владимир путин

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Смотрите в видео, что заявил журналистам президент России. Подробнее в видео.

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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео