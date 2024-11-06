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Путин выступил на церемонии спуска атомного ледокола"Чукотка" проекта 22220
Путин выступил на церемонии спуска атомного ледокола"Чукотка" проекта 22220
Sputnik Грузия
Президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 заявил, что строятся еще два корабля такого же класса – "Ленинград" и... 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T16:57+0400
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Смотрите в видео, что заявил журналистам президент России. Подробнее в видео.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин выступил на церемонии спуска атомного ледокола"Чукотка" проекта 22220
16:57 06.11.2024 (обновлено: 21:57 06.11.2024)
Президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 заявил, что строятся еще два корабля такого же класса – "Ленинград" и "Сталинград".
Смотрите в видео, что заявил журналистам президент России. Подробнее в видео.