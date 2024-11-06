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Рады победе мира и традиционных ценностей – "Грузинская мечта" о победе Трампа
Рады победе мира и традиционных ценностей – "Грузинская мечта" о победе Трампа
Sputnik Грузия
Дональд Трамп уже объявил о своей победе на президентских выборах в США 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские власти очень рады, что на президентских выборах в США побеждают мир и традиционные ценности, заявил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.По данным Fox News, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270, подсчет голосов продолжается. Сам Трамп уже объявил о своей победе на выборах и прогнозирует, что всего получит более 315 голосов.В США исход президентских выборов определяют не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого региона пропорционально численности населения и варьирует от трех до 55. Если кандидата поддержат свыше 50 процентов жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски). Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.Итоги президентских выборов в США&gt;&gt;В США во вторник прошли не только президентские выборы, но и выборы в обе палаты конгресса.По словам Трампа, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, сша, в мире
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, сша, в мире

Рады победе мира и традиционных ценностей – "Грузинская мечта" о победе Трампа

12:21 06.11.2024 (обновлено: 12:43 06.11.2024)
© AP Photo / John RaouxДональд Трамп
Дональд Трамп - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / John Raoux
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Дональд Трамп уже объявил о своей победе на президентских выборах в США
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинские власти очень рады, что на президентских выборах в США побеждают мир и традиционные ценности, заявил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
По данным Fox News, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже заручился поддержкой 267 выборщиков из необходимых для победы 270, подсчет голосов продолжается. Сам Трамп уже объявил о своей победе на выборах и прогнозирует, что всего получит более 315 голосов.

"Мы очень рады, что в Соединенных Штатах Америки побеждают мир и традиционные ценности. Когда будут объявлены официальные результаты, другие наши лидеры сделают по этому поводу заявления", – сказал Мдинарадзе.

В США исход президентских выборов определяют не обычные избиратели, а коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей разных штатов. Количество выборщиков от каждого региона пропорционально численности населения и варьирует от трех до 55.
Если кандидата поддержат свыше 50 процентов жителей штата, он получит голоса всех его выборщиков (везде, кроме Мэна и Небраски).
Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.
Итоги президентских выборов в США>>
В США во вторник прошли не только президентские выборы, но и выборы в обе палаты конгресса.
По словам Трампа, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.
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