https://sputnik-georgia.ru/20241106/saudovskaya-araviya-khochet-sodeystvovat-razvitiyu-gruzii-290776469.html

Саудовская Аравия хочет содействовать развитию Грузии

Саудовская Аравия хочет содействовать развитию Грузии

Sputnik Грузия

Результаты, которыми поделилась грузинская сторона, получили высокую оценку у Фонда развития Саудовской Аравии 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T18:26+0400

2024-11-06T18:26+0400

2024-11-06T18:26+0400

экономика

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новости

саудовская аравия

ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Фонд развития Саудовской Аравии (SFD) выразил готовность активно участвовать в процессе развития Грузии, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе после встречи с заместителем исполнительного директора Фонда в Эр-Рияде. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Карселадзе возглавляет грузинскую делегацию на Конференции по дорожной безопасности и устойчивому развитию в Эр-Рияде. В рамках мероприятия глава грузинского ведомства провел ряд встреч, в том числе с заместителем исполнительного директора Саудовского фонда развития Фейсалом Мохаммедом аль-Катани. На встрече стороны подчеркнули важность конференции, поделились друг с другом результатами и планами развития инфраструктурных проектов в своих странах, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. "У нас состоялась интересная и плодотворная встреча с Фондом развития Саудовской Аравии, мы поделились информацией о реализованных, реализуемых и запланированных инфраструктурных проектах, - сказал Карселадзе. Результаты, которыми поделилась грузинская сторона, получили высокую оценку у Фонда развития Саудовской Аравии, и была выражена готовность активно участвовать в процессе дальнейшего развития Грузии. "Важно, что Фонд развития Саудовской Аравии – это организация с очень богатой и долгой историей, которая реализовала важные проекты по всему миру. На фоне такого прогресса и достигнутых результатов будет очень интересно и дальше углублять отношения, и совместно реализовывать новые проекты", - заявил министр. Как отметил Карселадзе, основа для углубления отношений между странами есть, и это сотрудничество может распространяться на различные проекты, которые есть в Грузии как в направлении дорог, водоснабжения, муниципального, так и регионального развития. Конференция по дорожной безопасности и устойчивому развитию проходит в Эр-Рияде в течение нескольких дней и проводится министерством транспорта и логистики Саудовской Аравии. В ней принимают участие отраслевые министры Саудовской Аравии, Кипра, Кувейта, Непала, Мальдив, представители Международной дорожной федерации (IRF) и специалисты технологических университетов Делфта, Вирджинии, Аризоны, Берлина и других стран. Участники конференции обсудили новые возможности использования современных инженерных решений, умных технологий, ИИ и других инновационных подходов для усиления безопасности дорожного движения. Также были обсуждены современные подходы и стратегии новых городских транспортных систем и инклюзивного управления безопасностью. Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, саудовская аравия, ираклий карселадзе