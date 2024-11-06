https://sputnik-georgia.ru/20241106/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-290765504.html
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
Больше половины построенных за девять месяцев объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T09:01+0400
2024-11-06T09:01+0400
2024-11-06T09:01+0400
грузия
экономика
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
строительство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259315326_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_8ffc20c4866f7e70a213b794456e27a0.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. За январь-сентябрь 2024 года в Грузии было введено в эксплуатацию 2 597 объектов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 16,2%, а площадь выросла на 7,7%.Больше половины построенных за январь-сентябрь 2024 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.Муниципальными органами власти Грузии в январе-сентябре 2024 года было выдано 8,8 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 8,6 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число выданных разрешений выросло на 8,2%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 34,6%.Из общего числа выданных разрешений 73,8% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259315326_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_2882c92dc686c3b49ac4db4d8863e7d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Больше половины построенных за девять месяцев объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. За январь-сентябрь 2024 года в Грузии было введено в эксплуатацию 2 597 объектов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 16,2%, а площадь выросла на 7,7%.
Больше половины построенных за январь-сентябрь 2024 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.
Муниципальными органами власти Грузии в январе-сентябре 2024 года было выдано 8,8 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 8,6 миллиона квадратных метров.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число выданных разрешений выросло на 8,2%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 34,6%.
Из общего числа выданных разрешений 73,8% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.