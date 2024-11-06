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Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Sputnik Грузия

Больше половины построенных за девять месяцев объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T09:01+0400

2024-11-06T09:01+0400

2024-11-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. За январь-сентябрь 2024 года в Грузии было введено в эксплуатацию 2 597 объектов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 16,2%, а площадь выросла на 7,7%.Больше половины построенных за январь-сентябрь 2024 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.Муниципальными органами власти Грузии в январе-сентябре 2024 года было выдано 8,8 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 8,6 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число выданных разрешений выросло на 8,2%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 34,6%.Из общего числа выданных разрешений 73,8% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство