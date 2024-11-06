https://sputnik-georgia.ru/20241106/sliyanie-krupnykh-setey-supermarketov-v-gruzii--agentstvo-konkurentsii-odobrilo-sdelku-290765702.html

Слияние крупных сетей супермаркетов в Грузии – Агентство конкуренции одобрило сделку

Слияние крупных сетей супермаркетов в Грузии – Агентство конкуренции одобрило сделку

Sputnik Грузия

Ранее компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Гвирила" и "Дейли", приобрела также 100% компании "Фудмарт", владеющей сетями "Спар" и "Иоли" 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T10:52+0400

2024-11-06T10:52+0400

2024-11-06T10:52+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Агентство конкуренции одобрило приобретение компанией "Дейли" 100% компании "Ритейл Инвестмент", что означает слияние сетей супермаркетов "Магнити" с сетью магазинов "Дейли". По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. В результате анализа розничной сети продажи товаров повседневного спроса в 2023 году Агентство установило, то на этом рынке в Грузии работает 12 тысяч компаний, а общий объем рынка составляет 11,983 миллиарда лари, при этом до слияния компании "Дейли" с компанией "Ритейл Инвестмент", доля самого крупного участника рынка не превышает 13%. Индекс концентрации (CR) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке. Ранее компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Гвирила" и "Дейли", приобрела также 100% компании "Фудмарт", владеющей сетями "Спар" и "Иоли". Кроме того, компания "Дейли" также приобрела "Компанию грузинского пива", выпускающую пиво и лимонады под маркой "Зедазени". На основе сегментации продукции, производимой АО "Грузинская пивная компания", Агентство конкуренции сосредоточило свое внимание на рынке пива и безалкогольных напитков. По материалам, полученным и обработанным ведомством, установлено, что в 2023 году на рынке безалкогольных напитков действовало 215 компаний, объем рынка составил 464 757 669 литров Что касается рынка пива, то в том же году на рынке действовало 75 компаний, объем рынка составил 90 532 597 литров Объем рынка распределительных услуг в 2023 году составил 6 264 342 157 лари. "Соответственно, с учетом проведенного Агентством анализа рынка, структуры оцениваемых рынков и рыночных долей сторон, участвующих в концентрации, осуществляемые концентрации не окажут существенного влияния на конкурентную среду", – отмечает Агентство. Компания "Дейли", была основана в 2013 году. Стратегия компании – развитие сетей супермаркетов в регионах Грузии. Согласно финансовому отчету за 2023 год, активы компании составляют 129 миллионов лари, а объем продаж – 327 миллионов лари. Согласно финансовому отчету за 2023 года, бизнесмен Давид Кухалашвили владеет 51% "Дейли", а бизнесмен Зураб Закариадзе – 37%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии