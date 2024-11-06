https://sputnik-georgia.ru/20241106/sliyanie-krupnykh-setey-supermarketov-v-gruzii--agentstvo-konkurentsii-odobrilo-sdelku-290765702.html
Слияние крупных сетей супермаркетов в Грузии – Агентство конкуренции одобрило сделку
Слияние крупных сетей супермаркетов в Грузии – Агентство конкуренции одобрило сделку
Sputnik Грузия
Ранее компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Гвирила" и "Дейли", приобрела также 100% компании "Фудмарт", владеющей сетями "Спар" и "Иоли" 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T10:52+0400
2024-11-06T10:52+0400
2024-11-06T10:52+0400
грузия
экономика
новости
агентство конкуренции грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818104_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_885a189dfb468d08e7c04a4e12d39343.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Агентство конкуренции одобрило приобретение компанией "Дейли" 100% компании "Ритейл Инвестмент", что означает слияние сетей супермаркетов "Магнити" с сетью магазинов "Дейли". По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. В результате анализа розничной сети продажи товаров повседневного спроса в 2023 году Агентство установило, то на этом рынке в Грузии работает 12 тысяч компаний, а общий объем рынка составляет 11,983 миллиарда лари, при этом до слияния компании "Дейли" с компанией "Ритейл Инвестмент", доля самого крупного участника рынка не превышает 13%. Индекс концентрации (CR) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке. Ранее компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Гвирила" и "Дейли", приобрела также 100% компании "Фудмарт", владеющей сетями "Спар" и "Иоли". Кроме того, компания "Дейли" также приобрела "Компанию грузинского пива", выпускающую пиво и лимонады под маркой "Зедазени". На основе сегментации продукции, производимой АО "Грузинская пивная компания", Агентство конкуренции сосредоточило свое внимание на рынке пива и безалкогольных напитков. По материалам, полученным и обработанным ведомством, установлено, что в 2023 году на рынке безалкогольных напитков действовало 215 компаний, объем рынка составил 464 757 669 литров Что касается рынка пива, то в том же году на рынке действовало 75 компаний, объем рынка составил 90 532 597 литров Объем рынка распределительных услуг в 2023 году составил 6 264 342 157 лари. "Соответственно, с учетом проведенного Агентством анализа рынка, структуры оцениваемых рынков и рыночных долей сторон, участвующих в концентрации, осуществляемые концентрации не окажут существенного влияния на конкурентную среду", – отмечает Агентство. Компания "Дейли", была основана в 2013 году. Стратегия компании – развитие сетей супермаркетов в регионах Грузии. Согласно финансовому отчету за 2023 год, активы компании составляют 129 миллионов лари, а объем продаж – 327 миллионов лари. Согласно финансовому отчету за 2023 года, бизнесмен Давид Кухалашвили владеет 51% "Дейли", а бизнесмен Зураб Закариадзе – 37%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818104_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_616bb8859c01746f3c871d51ce9e729d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии
грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии
Слияние крупных сетей супермаркетов в Грузии – Агентство конкуренции одобрило сделку
Ранее компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Гвирила" и "Дейли", приобрела также 100% компании "Фудмарт", владеющей сетями "Спар" и "Иоли"
ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Агентство конкуренции одобрило приобретение компанией "Дейли" 100% компании "Ритейл Инвестмент", что означает слияние сетей супермаркетов "Магнити" с сетью магазинов "Дейли".
По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари.
В результате анализа розничной сети продажи товаров повседневного спроса в 2023 году Агентство установило, то на этом рынке в Грузии работает 12 тысяч компаний, а общий объем рынка составляет 11,983 миллиарда лари, при этом до слияния компании "Дейли" с компанией "Ритейл Инвестмент", доля самого крупного участника рынка не превышает 13%.
"По оценке Агентства, рынок низко концентрированный и в результате осуществленной концентрации не будет иметь места существенного изменения индекса концентрации", – отмечается в сообщении.
Индекс концентрации (CR) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке.
Ранее компания "Дейли", владеющая сетями супермаркетов "Гвирила" и "Дейли", приобрела также 100% компании "Фудмарт", владеющей сетями "Спар" и "Иоли".
Кроме того, компания "Дейли" также приобрела "Компанию грузинского пива", выпускающую пиво и лимонады под маркой "Зедазени".
На основе сегментации продукции, производимой АО "Грузинская пивная компания", Агентство конкуренции сосредоточило свое внимание на рынке пива и безалкогольных напитков.
По материалам, полученным и обработанным ведомством, установлено, что в 2023 году на рынке безалкогольных напитков действовало 215 компаний, объем рынка составил 464 757 669 литров
"Согласно позиции агентства, рынок является высококонцентрированным, хотя индекс концентрации несколько превышает максимальный показатель индекса умеренно концентрированного рынка, и это не связано с состоянием АО "Компании грузинского пива", – говорится в сообщении.
Что касается рынка пива, то в том же году на рынке действовало 75 компаний, объем рынка составил 90 532 597 литров Объем рынка распределительных услуг в 2023 году составил 6 264 342 157 лари.
"Соответственно, с учетом проведенного Агентством анализа рынка, структуры оцениваемых рынков и рыночных долей сторон, участвующих в концентрации, осуществляемые концентрации не окажут существенного влияния на конкурентную среду", – отмечает Агентство.
Компания "Дейли", была основана в 2013 году. Стратегия компании – развитие сетей супермаркетов в регионах Грузии. Согласно финансовому отчету за 2023 год, активы компании составляют 129 миллионов лари, а объем продаж – 327 миллионов лари. Согласно финансовому отчету за 2023 года, бизнесмен Давид Кухалашвили владеет 51% "Дейли", а бизнесмен Зураб Закариадзе – 37%.