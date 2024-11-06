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Трамп объявил о победе на президентских выборах в США
Трамп объявил о победе на президентских выборах в США
Sputnik Грузия
Дональд Трамп обещает, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.Дональд Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США.Итоги президентских выборов в США>>Для победы на президентских выборах в США необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп прогнозирует, что всего получит более 315 голосов.Кроме того, по словам политика, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, дональд трамп
Трамп объявил о победе на президентских выборах в США
12:01 06.11.2024 (обновлено: 12:41 06.11.2024)
Дональд Трамп обещает, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.
"Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом", – сказал он.
Дональд Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США.
Для победы на президентских выборах в США необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп прогнозирует, что всего получит более 315 голосов.
Кроме того, по словам политика, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.