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Трамп объявил о победе на президентских выборах в США

Трамп объявил о победе на президентских выборах в США

Sputnik Грузия

Дональд Трамп обещает, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США 06.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.Дональд Трамп пообещал, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США.Итоги президентских выборов в США>>Для победы на президентских выборах в США необходимо 270 голосов выборщиков. Трамп прогнозирует, что всего получит более 315 голосов.Кроме того, по словам политика, республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей, соответственно, партия возглавит конгресс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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