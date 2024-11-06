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Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Sputnik Грузия
Планируется замена 24-метрового участка магистрального трубопровода на проспекте Царя Парнаваза 06.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-06T16:04+0400
2024-11-06T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тысячи жителей нескольких районов Тбилиси останутся без воды с 01:00 8 ноября до 01:00 9 ноября из-за плановых ремонтных работ, говорится в сообщении тбилисской водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).Планируется замена 24-метрового участка магистрального трубопровода на проспекте Царя Парнаваза, а также обновление устаревших и амортизированных участков сети на улице Деметре Тавдадебули. В обоих случаях технические группы будут работать в 24-часовом режиме, отметили в GWP.Без возы на сутки останутся жители районов Ваке, Сабуртало, Мтацминда, Крцаниси, Дидубе и Чугурети. Среди них – жители улиц, прилегающих к парламенту Грузии и сакребуло (горсобрание) Тбилиси, а также проспектов Чавчавадзе, Важа-Пшавела, улиц Казбеги, Пекина и так далее. Полный список адресов указан на сайте GWP. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
16:04 06.11.2024 (обновлено: 16:18 06.11.2024)
Планируется замена 24-метрового участка магистрального трубопровода на проспекте Царя Парнаваза
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тысячи жителей нескольких районов Тбилиси останутся без воды с 01:00 8 ноября до 01:00 9 ноября из-за плановых ремонтных работ, говорится в сообщении тбилисской водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).
Планируется замена 24-метрового участка магистрального трубопровода на проспекте Царя Парнаваза, а также обновление устаревших и амортизированных участков сети на улице Деметре Тавдадебули.
В обоих случаях технические группы будут работать в 24-часовом режиме, отметили в GWP.
Без возы на сутки останутся жители районов Ваке, Сабуртало, Мтацминда, Крцаниси, Дидубе и Чугурети. Среди них – жители улиц, прилегающих к парламенту Грузии и сакребуло (горсобрание) Тбилиси, а также проспектов Чавчавадзе, Важа-Пшавела, улиц Казбеги, Пекина и так далее.
Полный список адресов указан на сайте
GWP.