https://sputnik-georgia.ru/20241106/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-290771688.html

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

Sputnik Грузия

Планируется замена 24-метрового участка магистрального трубопровода на проспекте Царя Парнаваза 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Тысячи жителей нескольких районов Тбилиси останутся без воды с 01:00 8 ноября до 01:00 9 ноября из-за плановых ремонтных работ, говорится в сообщении тбилисской водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).Планируется замена 24-метрового участка магистрального трубопровода на проспекте Царя Парнаваза, а также обновление устаревших и амортизированных участков сети на улице Деметре Тавдадебули. В обоих случаях технические группы будут работать в 24-часовом режиме, отметили в GWP.Без возы на сутки останутся жители районов Ваке, Сабуртало, Мтацминда, Крцаниси, Дидубе и Чугурети. Среди них – жители улиц, прилегающих к парламенту Грузии и сакребуло (горсобрание) Тбилиси, а также проспектов Чавчавадзе, Важа-Пшавела, улиц Казбеги, Пекина и так далее. Полный список адресов указан на сайте GWP. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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