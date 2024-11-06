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В Грузии активно внедряют искусственный интеллект в экономику - замминистра

В Грузии активно внедряют искусственный интеллект в экономику - замминистра

Sputnik Грузия

За последние годы страна добилась значительных успехов в развитии инновационной экосистемы и стала своеобразным региональным хабом для международных... 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T17:16+0400

2024-11-06T17:16+0400

2024-11-06T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Трансформация традиционных секторов экономики посредством искусственного интеллекта является приоритетом экономической политики правительства Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили на Международном экономическом форуме "Хунцяо" в Шанхае. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Форум, на котором Надареишвили выступил с докладом, был посвящен использованию искусственного интеллекта в процессе индустриализации. В ходе выступления он рассказал о политике правительства Грузии, которая направлена на развитие в стране инноваций и технологий, в том числе искусственного интеллекта. "Трансформация традиционных отраслей экономики посредством искусственного интеллекта является приоритетом нашей экономической политики… Для сохранения устойчивого экономического развития и высоких темпов экономического роста правительство Грузии активно осуществляет трансформацию традиционных секторов экономики в направлении инновационного и технологического развития", — сказал Надареишвили. По его словам, за последние годы Грузия добилась значительных успехов в развитии инновационной экосистемы, страна также стала своеобразным региональным хабом для международных технологических и IT-компаний "До 150 компаний этого профиля открыли офисы в Грузии, где работают более 10 тысяч местных и иностранных специалистов. Это, в свою очередь, существенно изменило структуру экспорта нашей страны - в 2023 году экспорт ИТ-услуг увеличился до 900 миллионов долларов, что является беспрецедентным показателем для Грузии", - отметил Надареишвили. По его словам, Грузия активно работает над использованием возможностей искусственного интеллекта для экономической трансформации страны и сохранения конкурентоспособности в быстро развивающемся цифровом мире. "Построение конкурентоспособной экосистемы ИИ — гораздо более сложная задача, чем просто создание правильной инфраструктуры и благоприятного для бизнеса налогового законодательства. Поэтому мы вкладываем значительные средства в ИТ-образование для подготовки высококвалифицированных специалистов", - отметил он. По словам замминистра, в последние годы целью Минэкономики было создание развитой инновационной стартап-экосистемы — создали Агентство инноваций и технологий и запустили 9 технопарков по всей стране, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". Надареишвили отметил, что в текущем году ведомство приступило к реализации самого масштабного и амбициозного проекта – речь идет о проекте технологического хаба в Кутаиси, который объединит в себе интерактивный музей науки и технологий, стартап-акселератор, международную IT-школу, различные инновационные лаборатории. "И, самое главное — мощный дата-центр для развития грузинского искусственного интеллекта, где искусственный интеллект будет работать, внедряться в здравоохранение, систему образования, агросектор, биотехнологии, государственные услуги и, наконец, в бизнес и экономику", — заявил Надареишвили. Экономический форум прошел в рамках международной импортной выставки Шанхая China International Import Expo (CIIE), где принимает участие грузинская делегация. Среди них около 40 грузинских компаний, которые отправились в Китай при поддержке агентства "Производи в Грузии". На выставке Грузия представлена тремя разными павильонами. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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