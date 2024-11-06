https://sputnik-georgia.ru/20241106/verkhniy-lars-segodnya-proezda-v-gruziyu-ozhidayut-bolee-tysyachi-gruzovikov-290767041.html

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более тысячи грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более тысячи грузовиков

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Порядка 1,2 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в... 06.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-06T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Порядка 1,2 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Всего в очереди, по данным на утро среды, зарегистрировано 1 189 большегрузов. Как ранее сообщил таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян Sputnik Armenia, Верхний Ларс был закрыт с 10 утра 5 ноября почти на сутки. Ограничения были вызваны снегопадом на одном из участков автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим сегодня пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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