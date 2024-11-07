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Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут – прогноз аналитиков
Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут – прогноз аналитиков
Sputnik Грузия
Основными источниками дохода в сфере туризма были гости из России, стран ЕС, Турции, Израиля и Саудовской Аравии 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T13:52+0400
2024-11-07T13:52+0400
2024-11-07T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от туризма достигнут 4,4 миллиарда долларов в 2024 году, что на 7,3% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ожидается устойчивый рост доходов от туризма в течение всего 2024 года в связи со значительным ростом числа туристов из азиатских стран и увеличением количества прямых авиарейсов.По данным Национальной администрации туризма, с 1 января по 30 сентября 2024 года, доходы страны от международных путешественников составили 3,5 миллиарда долларов, что на 6,5% больше аналогичных данных 2023 года. Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2024 года потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов (-25,6% по сравнению с тремя кварталами 2023 года), осуществив в страну более 1,1 миллиона визитов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы? Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, экономика, грузия, саудовская аравия, израиль, турция
туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, экономика, грузия, саудовская аравия, израиль, турция
Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут – прогноз аналитиков
13:52 07.11.2024 (обновлено: 13:58 07.11.2024)
Основными источниками дохода в сфере туризма были гости из России, стран ЕС, Турции, Израиля и Саудовской Аравии
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от туризма достигнут 4,4 миллиарда долларов в 2024 году, что на 7,3% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
Ожидается устойчивый рост доходов от туризма в течение всего 2024 года в связи со значительным ростом числа туристов из азиатских стран и увеличением количества прямых авиарейсов.
"Доходы от туризма достигли рекордных 1,6 млрд долларов в третьем квартале текущего года, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Основными источниками доходов от туризма в этот период были Россия, ЕС, Турция, Израиль и Саудовская Аравия", - говорится в обзоре.
По данным Национальной администрации туризма, с 1 января по 30 сентября 2024 года, доходы страны от международных путешественников составили 3,5 миллиарда долларов, что на 6,5% больше аналогичных данных 2023 года.
Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2024 года потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов (-25,6% по сравнению с тремя кварталами 2023 года), осуществив в страну более 1,1 миллиона визитов.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы?
В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.