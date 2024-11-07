https://sputnik-georgia.ru/20241107/dokhody-gruzii-ot-turizma-rekordno-vyrastut--prognoz-analitikov-290779602.html

Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут – прогноз аналитиков

Доходы Грузии от туризма рекордно вырастут – прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

Основными источниками дохода в сфере туризма были гости из России, стран ЕС, Турции, Израиля и Саудовской Аравии 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T13:52+0400

2024-11-07T13:52+0400

2024-11-07T13:58+0400

туризм

туризм в грузии

грузия делает ставку на туризм

экономика

грузия

саудовская аравия

израиль

турция

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Доходы Грузии от туризма достигнут 4,4 миллиарда долларов в 2024 году, что на 7,3% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ожидается устойчивый рост доходов от туризма в течение всего 2024 года в связи со значительным ростом числа туристов из азиатских стран и увеличением количества прямых авиарейсов.По данным Национальной администрации туризма, с 1 января по 30 сентября 2024 года, доходы страны от международных путешественников составили 3,5 миллиарда долларов, что на 6,5% больше аналогичных данных 2023 года. Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2024 года потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов (-25,6% по сравнению с тремя кварталами 2023 года), осуществив в страну более 1,1 миллиона визитов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы? Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

саудовская аравия

израиль

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туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, экономика, грузия, саудовская аравия, израиль, турция