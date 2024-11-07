https://sputnik-georgia.ru/20241107/naznacheny-dopolnitelnye-zheleznodorozhnye-reysy-tbilisi--batumi-290783898.html

Назначены дополнительные железнодорожные рейсы Тбилиси – Батуми

Назначены дополнительные железнодорожные рейсы Тбилиси – Батуми

Sputnik Грузия

Дополнительные рейсы назначены в связи с возросшим пассажиропотоком 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T15:27+0400

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грузия

новости

батуми

тбилиси

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси – Батуми – Тбилиси назначены на 16 и 17 ноября, сообщили в АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Как пояснили в компании, дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим пассажиропотоком. Согласно расписанию, в указанные дни из Тбилиси дополнительный поезд отправится в 12:50 по местному времени и прибудет в Батуми в 18:05. Из Батуми поезд тронется в 00:30 и прибудет в Тбилиси в 05:55. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого зачисления, а также в кассах на железнодорожных станциях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога