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Назначены дополнительные железнодорожные рейсы Тбилиси – Батуми
Назначены дополнительные железнодорожные рейсы Тбилиси – Батуми
Sputnik Грузия
Дополнительные рейсы назначены в связи с возросшим пассажиропотоком 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T15:27+0400
2024-11-07T15:27+0400
2024-11-07T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси – Батуми – Тбилиси назначены на 16 и 17 ноября, сообщили в АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Как пояснили в компании, дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим пассажиропотоком. Согласно расписанию, в указанные дни из Тбилиси дополнительный поезд отправится в 12:50 по местному времени и прибудет в Батуми в 18:05. Из Батуми поезд тронется в 00:30 и прибудет в Тбилиси в 05:55. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого зачисления, а также в кассах на железнодорожных станциях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога
грузия, новости, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога
Назначены дополнительные железнодорожные рейсы Тбилиси – Батуми
Дополнительные рейсы назначены в связи с возросшим пассажиропотоком
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Тбилиси – Батуми – Тбилиси назначены на 16 и 17 ноября, сообщили в АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
Как пояснили в компании, дополнительные рейсы решили назначить в связи с возросшим пассажиропотоком.
Согласно расписанию, в указанные дни из Тбилиси дополнительный поезд отправится в 12:50 по местному времени и прибудет в Батуми в 18:05. Из Батуми поезд тронется в 00:30 и прибудет в Тбилиси в 05:55.
Билеты можно купить с помощью сайта
компании, через аппараты быстрого зачисления, а также в кассах на железнодорожных станциях.