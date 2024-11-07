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Новый исторический максимум – замглавы Минфина Грузии о рейтинге Всемирного банка

Новый исторический максимум – замглавы Минфина Грузии о рейтинге Всемирного банка

Sputnik Грузия

"Индекс эффективности правительства" основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T21:36+0400

2024-11-07T21:36+0400

2024-11-07T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузия достигла исторического максимума в Индексе эффективности правительства и поднялась на 35 место среди стран Всемирного банка, заявил заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа. "Индекс эффективности правительства" основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров. По уровню "борьбы с коррупцией" Грузия занимает первое место на Кавказе и в Черноморском регионе. "Контроль над коррупцией" измеряется практикой использования правящими властями своих полномочий в личных интересах. Оценка включает как низовую коррупцию, так и коррупцию элиты. В исследовании отмечается, что по показателю "борьбы с коррупцией" Грузия получила 71,2% по 100-процентной рейтинговой шкале.По уровню контроля над коррупцией (включая свободу от элитарной коррупции) Грузия опережает одну из стран "Большой семерки", 10 стран ЕС, 12 стран-членов НАТО и всех кандидатов в ЕС. К этим странам относятся Италия, Польша, Кипр, Мальта, Словакия, Хорватия, Венгрия, Греция, Румыния, Болгария, Северная Македония, Черногория, Албания, Турция и другие. В этом мегаопросе показателей глобального управления 9 международных оценочных центров оценили Грузию по агрегату "контроль над коррупцией", где Грузия вошла в двадцатку лучших или в двадцатку лучших в Европе по оценке 7 из 9 организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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