https://sputnik-georgia.ru/20241107/novyy-istoricheskiy-maksimum--zamglavy-minfina-gruzii-o-reytinge-vsemirnogo-banka-290789392.html
Новый исторический максимум – замглавы Минфина Грузии о рейтинге Всемирного банка
Новый исторический максимум – замглавы Минфина Грузии о рейтинге Всемирного банка
Sputnik Грузия
"Индекс эффективности правительства" основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T21:36+0400
2024-11-07T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузия достигла исторического максимума в Индексе эффективности правительства и поднялась на 35 место среди стран Всемирного банка, заявил заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа. "Индекс эффективности правительства" основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров. По уровню "борьбы с коррупцией" Грузия занимает первое место на Кавказе и в Черноморском регионе. "Контроль над коррупцией" измеряется практикой использования правящими властями своих полномочий в личных интересах. Оценка включает как низовую коррупцию, так и коррупцию элиты. В исследовании отмечается, что по показателю "борьбы с коррупцией" Грузия получила 71,2% по 100-процентной рейтинговой шкале.По уровню контроля над коррупцией (включая свободу от элитарной коррупции) Грузия опережает одну из стран "Большой семерки", 10 стран ЕС, 12 стран-членов НАТО и всех кандидатов в ЕС. К этим странам относятся Италия, Польша, Кипр, Мальта, Словакия, Хорватия, Венгрия, Греция, Румыния, Болгария, Северная Македония, Черногория, Албания, Турция и другие. В этом мегаопросе показателей глобального управления 9 международных оценочных центров оценили Грузию по агрегату "контроль над коррупцией", где Грузия вошла в двадцатку лучших или в двадцатку лучших в Европе по оценке 7 из 9 организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, черноморский регион, михаил дундуа, всемирный банк, оон
грузия, экономика, новости, черноморский регион, михаил дундуа, всемирный банк, оон
Новый исторический максимум – замглавы Минфина Грузии о рейтинге Всемирного банка
"Индекс эффективности правительства" основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузия достигла исторического максимума в Индексе эффективности правительства и поднялась на 35 место среди стран Всемирного банка, заявил заместитель министра финансов страны Михаил Дундуа.
"Индекс эффективности правительства" основан на опросах Всемирного банка, профильных институтов ООН и ведущих мировых исследовательских центров.
"Это очень важное достижение. Хороший результат был зафиксирован и в направлении борьбы с коррупцией, где семь из девяти международных оценщиков поместили Грузию в топ-20 опрошенных стран или в топ-20 в Европе. Успех очень важен. Грузия продолжает добиваться убедительных успехов как с точки зрения добросовестности, так и эффективности правительства, высоких темпов экономического роста, что, естественно, отражается на благосостоянии населения", – сказал Дундуа.
По уровню "борьбы с коррупцией" Грузия занимает первое место на Кавказе и в Черноморском регионе. "Контроль над коррупцией" измеряется практикой использования правящими властями своих полномочий в личных интересах. Оценка включает как низовую коррупцию, так и коррупцию элиты.
В исследовании отмечается, что по показателю "борьбы с коррупцией" Грузия получила 71,2% по 100-процентной рейтинговой шкале.
По уровню контроля над коррупцией (включая свободу от элитарной коррупции) Грузия опережает одну из стран "Большой семерки", 10 стран ЕС, 12 стран-членов НАТО и всех кандидатов в ЕС. К этим странам относятся Италия, Польша, Кипр, Мальта, Словакия, Хорватия, Венгрия, Греция, Румыния, Болгария, Северная Македония, Черногория, Албания, Турция и другие.
В этом мегаопросе показателей глобального управления 9 международных оценочных центров оценили Грузию по агрегату "контроль над коррупцией", где Грузия вошла в двадцатку лучших или в двадцатку лучших в Европе по оценке 7 из 9 организации.