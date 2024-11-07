https://sputnik-georgia.ru/20241107/partiya-yuvelirnykh-izdeliy-obnaruzhena-v-taynike-avtobusa-na-granitse-s-turtsiey-290786236.html

Партия ювелирных изделий обнаружена в тайнике автобуса на границе с Турцией

Партия ювелирных изделий обнаружена в тайнике автобуса на границе с Турцией

Sputnik Грузия

Общая стоимость незадекларированного товара составила 35,4 тысячи лари (около 13 тысяч долларов) 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T20:48+0400

2024-11-07T20:48+0400

2024-11-07T20:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Ювелирные изделия из серебра общим весом почти 14,1 килограмма обнаружили сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в тайнике автобуса на границе Грузии и Турции, говорится в сообщении ведомства. По данным Службы доходов, тайник, где были ювелирные изделия в двух упаковках, был устроен в салоне автобуса, проходящего через ТТП "Сарпи" на границе с Турцией, и таможенникам удалось найти его во время осмотра на почве подозрений. Общая стоимость незадекларированного товара составила 35,4 тысячи лари (около 13 тысяч долларов). Дело было передано следственной службе Минфина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, турция, грузино-турецкая граница, контрабанда