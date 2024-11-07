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Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 423 миллиона лари
Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 423 миллиона лари
Sputnik Грузия
В стране размер пенсии составляет от 315 до 498 лари в зависимости от возраста и места проживания пенсионера 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T09:48+0400
2024-11-07T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Порядка 301 тысячи пенсионеров и социально незащищенных лиц на конец третьего квартала 2024 года имели кредит в банке на общую сумму более 423 миллионов лари, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и соцльготы, говорится в банковских отчетах. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. В частности, на конец первого квартала 2024 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 401 миллиона лари под среднюю эффективную процентную ставку 24,7%. Средний размер кредита составляет 1,4 тысячи лари при размере пенсии от 315 до 498 лари в зависимости от возраста и места проживания пенсионера. С января 2024 года Liberty Bank снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, liberty bank
грузия, экономика, новости, liberty bank
Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 423 миллиона лари
В стране размер пенсии составляет от 315 до 498 лари в зависимости от возраста и места проживания пенсионера
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Порядка 301 тысячи пенсионеров и социально незащищенных лиц на конец третьего квартала 2024 года имели кредит в банке на общую сумму более 423 миллионов лари, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и соцльготы, говорится в банковских отчетах.
Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев.
В частности, на конец первого квартала 2024 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 401 миллиона лари под среднюю эффективную процентную ставку 24,7%.
Средний размер кредита составляет 1,4 тысячи лари при размере пенсии от 315 до 498 лари в зависимости от возраста и места проживания пенсионера.
С января 2024 года Liberty Bank снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%.