https://sputnik-georgia.ru/20241107/pensionery-i-neimuschie-v-gruzii-dolzhny-banku-423-milliona-lari-290777024.html

Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 423 миллиона лари

Пенсионеры и неимущие в Грузии должны банку 423 миллиона лари

Sputnik Грузия

В стране размер пенсии составляет от 315 до 498 лари в зависимости от возраста и места проживания пенсионера 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T09:48+0400

2024-11-07T09:48+0400

2024-11-07T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Порядка 301 тысячи пенсионеров и социально незащищенных лиц на конец третьего квартала 2024 года имели кредит в банке на общую сумму более 423 миллионов лари, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и соцльготы, говорится в банковских отчетах. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. В частности, на конец первого квартала 2024 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 401 миллиона лари под среднюю эффективную процентную ставку 24,7%. Средний размер кредита составляет 1,4 тысячи лари при размере пенсии от 315 до 498 лари в зависимости от возраста и места проживания пенсионера. С января 2024 года Liberty Bank снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, liberty bank