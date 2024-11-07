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Протест в Грузии продолжится, но не приведет к результату - политолог

Протест в Грузии продолжится, но не приведет к результату - политолог

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" поначалу давала прочувствовать населению, что протесты работают, на примере событий марта 2023 года, а именно акций протеста... 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T17:53+0400

2024-11-07T17:53+0400

2024-11-07T17:53+0400

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В дальнейшем это не помешало в итоге принять этот закон, заявила заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии, зав.сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения ГорюшинаНа примере событий весны 2023 года Горюшина подчеркивает, что "Грузинская мечта" применила инструмент снижения протестного потенциала, соответственно, можно сказать, что нынешние протесты не приведут оппозицию к желаемому результату."Протестный потенциал снижается таким образом, при помощи такого инструмента, поэтому я считаю, что акции протеста не приведут к желаемому результату", - заявила Горюшина.Парламентские выборы, которые прошли в Грузии 26 октября, выиграла "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент три оппозиционные объединения и одна партия отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты, заявив о фальсификации и подняв волну протестов в Тбилиси.

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