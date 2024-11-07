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Sputnik получил награды от исполкома СНГ
Sputnik получил награды от исполкома СНГ
Sputnik Грузия
Награды вручили за активную работу и большой вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T19:45+0400
2024-11-07T19:45+0400
2024-11-07T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В Москве прошел III Медиафорум стран Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире", где в рамках мероприятия исполком СНГ оценил работу сотрудников Sputnik.Награды вручили за активную работу и большой вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев рассказал об информационной роли России в современном мире.По его словам, в отличие от многих стран Запада и, главное, США, РФ будет придерживаться своих национальных интересов, но никого не будет насильно тянуть за собой, навязывать чуждую повестку путем грантов и создания фондов, уважая права стран и народов "быть самим собой".Организатором форума выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, сша, дмитрий киселев, россия сегодня, снг, sputnik
россия, новости, в мире, сша, дмитрий киселев, россия сегодня, снг, sputnik
Sputnik получил награды от исполкома СНГ
19:45 07.11.2024 (обновлено: 20:14 07.11.2024)
Награды вручили за активную работу и большой вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В Москве прошел III Медиафорум стран Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире", где в рамках мероприятия исполком СНГ оценил работу сотрудников Sputnik.
Награды вручили за активную работу и большой вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.
Медиафорум, который состоялся на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня", был посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в Содружестве.
Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев рассказал об информационной роли России в современном мире.
По его словам, в отличие от многих стран Запада и, главное, США, РФ будет придерживаться своих национальных интересов, но никого не будет насильно тянуть за собой, навязывать чуждую повестку путем грантов и создания фондов, уважая права стран и народов "быть самим собой".
"Россия никого не будет брать на буксир, потому что это чрезмерные ожидания. США, кстати, в действительности тоже никого не берут на буксир. Это иллюзия, про какие-то там грантики. Американцы еще никого не сделали счастливыми, это нужно совершенно четко понимать", – подчеркнул глава "России сегодня".
Организатором форума выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.