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Sputnik получил награды от исполкома СНГ

Sputnik получил награды от исполкома СНГ

Sputnik Грузия

Награды вручили за активную работу и большой вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T19:45+0400

2024-11-07T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. В Москве прошел III Медиафорум стран Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире", где в рамках мероприятия исполком СНГ оценил работу сотрудников Sputnik.Награды вручили за активную работу и большой вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев рассказал об информационной роли России в современном мире.По его словам, в отличие от многих стран Запада и, главное, США, РФ будет придерживаться своих национальных интересов, но никого не будет насильно тянуть за собой, навязывать чуждую повестку путем грантов и создания фондов, уважая права стран и народов "быть самим собой".Организатором форума выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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