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Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав на матчи с Украиной и Чехией
Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав на матчи с Украиной и Чехией
Sputnik Грузия
К предстоящим матчам мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии установит большие экраны на площади Первой Республики для болельщиков 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T17:27+0400
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2024-11-07T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА против команд Украины и Чехии. В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц. Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Соломон Кверквелия ("Динамо" Тбилиси), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Нирехаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпик Лион", Франция). Уже традиционно к предстоящим матчам мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии установит большие экраны на площади Первой Республики, где болельщики посмотрят матч в прямом эфире. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, украина, чехия, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, украина, чехия, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав на матчи с Украиной и Чехией
К предстоящим матчам мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии установит большие экраны на площади Первой Республики для болельщиков
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА против команд Украины и Чехии.
В рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии по футболу проведет два матча: 16 ноября – против сборной Украины в Батуми, а 19 ноября — против Чехии в городе Оломоуц.
Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Соломон Кверквелия ("Динамо" Тбилиси), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия).
Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Ника Квеквескири ("Нирехаза", Венгрия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпик Лион", Франция).
Уже традиционно к предстоящим матчам мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии установит большие экраны на площади Первой Республики, где болельщики посмотрят матч в прямом эфире.
По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с 6 очками. На первом месте – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).