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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за повреждения трубопровода
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за повреждения трубопровода
Sputnik Грузия
После проведения восстановительных работ, подача газа начнется 8 ноября с 10 часов и продлится до 18 часов 07.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-07T23:40+0400
2024-11-07T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Аварийное отключения подачи природного газа из-за повреждения трубопровода физическим лицом произошло в тбилисском районе Сабуртало в четверг, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.Отключение подачи газа случилось в 18:00 по тбилисскому времени, в результате чего 8,5 тысячи абонентов оказались без газа.После проведения восстановительных работ, подача газа начнется 8 ноября с 10 часов и продлится до 18 часов.Компания призывает жителей Тбилиси к осторожности и бдительности, чтобы избежать утечки газа после восстановления его подачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за повреждения трубопровода
23:40 07.11.2024 (обновлено: 00:08 08.11.2024)
После проведения восстановительных работ, подача газа начнется 8 ноября с 10 часов и продлится до 18 часов
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Аварийное отключения подачи природного газа из-за повреждения трубопровода физическим лицом произошло в тбилисском районе Сабуртало в четверг, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Отключение подачи газа случилось в 18:00 по тбилисскому времени, в результате чего 8,5 тысячи абонентов оказались без газа.
"Без газа, помимо жилых домов, также остались на сутки объекты питания, школы и детские сады, пекарни, клиники, магазины и клиническая больница №5", – говорится в сообщении компании.
После проведения восстановительных работ, подача газа начнется 8 ноября с 10 часов и продлится до 18 часов.
Компания призывает жителей Тбилиси к осторожности и бдительности, чтобы избежать утечки газа после восстановления его подачи.