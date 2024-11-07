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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за повреждения трубопровода

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за повреждения трубопровода

Sputnik Грузия

После проведения восстановительных работ, подача газа начнется 8 ноября с 10 часов и продлится до 18 часов 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T23:40+0400

2024-11-07T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Аварийное отключения подачи природного газа из-за повреждения трубопровода физическим лицом произошло в тбилисском районе Сабуртало в четверг, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.Отключение подачи газа случилось в 18:00 по тбилисскому времени, в результате чего 8,5 тысячи абонентов оказались без газа.После проведения восстановительных работ, подача газа начнется 8 ноября с 10 часов и продлится до 18 часов.Компания призывает жителей Тбилиси к осторожности и бдительности, чтобы избежать утечки газа после восстановления его подачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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