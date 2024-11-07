https://sputnik-georgia.ru/20241107/verkhniy-lars-segodnya-proezda-v-gruzii-ozhidayut-do-tysyachi-gruzovikov-290783179.html

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузии ожидают до тысячи грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузии ожидают до тысячи грузовиков

Sputnik Грузия

ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 07.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-07T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Порядка тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Всего в очереди, по данным на утро четверга, зарегистрировано 978 большегрузов. Как сообщил во вторник таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян Sputnik Armenia, Верхний Ларс был закрыт с 10 утра 5 ноября почти на сутки, из-за чего образовалась очередь. Ограничения были вызваны снегопадом на одном из участков автомагистрали Мцхета – – Степанцминда – Ларс. Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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