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Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузии ожидают до тысячи грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузии ожидают до тысячи грузовиков
Sputnik Грузия
ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 07.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Порядка тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Всего в очереди, по данным на утро четверга, зарегистрировано 978 большегрузов. Как сообщил во вторник таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян Sputnik Armenia, Верхний Ларс был закрыт с 10 утра 5 ноября почти на сутки, из-за чего образовалась очередь. Ограничения были вызваны снегопадом на одном из участков автомагистрали Мцхета – – Степанцминда – Ларс. Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузии ожидают до тысячи грузовиков
10:47 07.11.2024 (обновлено: 11:00 07.11.2024)
ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Порядка тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Всего в очереди, по данным на утро четверга, зарегистрировано 978 большегрузов.
Как сообщил во вторник таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян Sputnik Armenia, Верхний Ларс был закрыт с 10 утра 5 ноября почти на сутки, из-за чего образовалась очередь.
Ограничения были вызваны снегопадом на одном из участков автомагистрали Мцхета – – Степанцминда – Ларс.
Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.