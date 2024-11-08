https://sputnik-georgia.ru/20241108/kakim-budet-novoe-miroustroystvo--vystuplenie-putina-v-klube-valday-290804632.html

Каким будет новое мироустройство – выступление Путина в клубе "Валдай"

Каким будет новое мироустройство – выступление Путина в клубе "Валдай"

Sputnik Грузия

Глава РФ рассказал и о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T22:25+0400

2024-11-08T22:25+0400

2024-11-08T22:25+0400

россия

в мире

политика

владимир путин

дональд трамп

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В своем выступлении на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал о формировании нового мирового устройства.Он отметил, что формирующееся на наших глазах совершенно новое мировое устройство не похоже на то, что мы знаем из прошлого.Глава РФ заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов, а также предупредил, что следующее двадцатилетие в мире может быть более сложным, чем предыдущее.Он подчеркнул, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло.Другие заявления ПутинаКроме того, Владимир Путин на заседании Международного клуба назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас", который заметен в политике США и их союзников.Глава РФ рассказал и о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек – человеком, а также назвал шесть принципов, которые должны быть положены в основу отношений между странами на новом историческом этапе развития."Первое – открытость к взаимодействию является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран и народов, попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие. Прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений. Без которых, увы, не обходится современная политическая практика", – сказал Путин.О позиции ЗападаРоссийский лидер назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития.Путин также отметил, что в интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания. По его мнению, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире.О позиции РоссииО странах НАТОКроме того, Путин назвал НАТО откровенным анахронизмомОб отношениях с УкраинойОб отношениях с СШАТакже Владимир Путин предложил Соединенным Штатам Америки поделиться доходом, который на них "свалился с неба" за счет эмиссии доллара, на финансирование экологической повестки.Глава РФ выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем.О выборах в США и Дональде ТрампеРоссийский лидер рассказал, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения.Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.Он заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, и не считает зазорным самому позвонить ему.Комментируя результаты американских выборов, Путин сообщил, что не знает о дальнейших действиях Дональда Трампа.Россия будет работать с любым президентом, которого выберет народ США, отметил глава РФ.О ситуации на Ближнем ВостокеПрезидент РФ призвал свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия.Для справки: Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, дональд трамп