https://sputnik-georgia.ru/20241108/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-290804380.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла 08.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-08T21:38+0400
2024-11-08T21:38+0400
2024-11-08T21:38+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285787669_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2988e4481edbe1f42291e36b03c1ad45.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ясная погода сохранится в Грузии 9-11 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода также будет ясной. Температура воздуха прогреется до 17-19 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают ясную погоду. Температура воздуха днем составит 14-18 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также не ожидаются осадки. Температура воздуха составит 7-12 градусов тепла днем. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода также будет безоблачной. Днем воздух прогреется до 15-18 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода ожидается ясной. Температура воздуха днем составит 16-19 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также не ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит 13-16 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285787669_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0defa18e3805d70b1dc894326ce64d09.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ясная погода сохранится в Грузии 9-11 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода также будет ясной. Температура воздуха прогреется до 17-19 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают ясную погоду. Температура воздуха днем составит 14-18 градусов тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также не ожидаются осадки. Температура воздуха составит 7-12 градусов тепла днем.
В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода также будет безоблачной. Днем воздух прогреется до 15-18 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода ожидается ясной. Температура воздуха днем составит 16-19 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также не ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит 13-16 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов тепла.