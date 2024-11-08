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Когда начинается Рождественский пост 2024-2025?

Когда начинается Рождественский пост 2024-2025?

Sputnik Грузия

Рождественский пост готовит христиан к одному из главных церковных праздников – Рождеству Христову 08.11.2024, Sputnik Грузия

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Когда начинается Рождественский пост в 2024-м по церковному календарю, читайте на Sputnik Грузия. Когда начинается Рождественский пост? Православный Рождественский пост, по церковному календарю, ежегодно начинается 28 ноября. Католический Рождественский пост, в отличие от православного, начинается в воскресенье за четыре недели до Рождества, которое католики отмечают 25 декабря. В 2024-м пост у католиков начнется 1 декабря. Православный Рождественский пост завершается 6 января – в канун Рождества Христова. По церковному календарю, Рождественский – последний в году многодневный пост. Его называют еще Четыредесятницей, потому что он длится 40 дней. В Рождественский пост верующие молитвой, постом и покаянием очищают себя, чтобы встретить с чистой душой Сына Божьего, явившегося в мир. Церковный календарь Рождественский пост установили в первые века христианства. Древнейшие церковные писатели утверждают, что именно апостолы установили первый 40-дневный пост, подражая своему Божественному Учителю, который 40 дней постился в пустыне. Вначале некоторые христиане Рождественский пост соблюдали семь дней, другие – немного больше. Соблюдать перед Рождеством Христовым 40-дневный пост всем христианам было решено на соборе в 1166-м. Рождественский пост у православных менее строгий, чем Великий и Успенский. По церковному уставу, во время поста нельзя кушать мясные и молочные продукты. Рыбу в период поста можно кушать по выходным и церковным праздникам. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников, рождество