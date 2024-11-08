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"Манчестер Юнайтед" всерьез заинтересован в покупке Кварацхелия

"Манчестер Юнайтед" всерьез заинтересован в покупке Кварацхелия

Sputnik Грузия

Действующее трудовое соглашение игрока с "Наполи" рассчитано до лета 2027 года 08.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Новый главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Рубен Аморим, который официально приступит к своим обязанностям 11 ноября, всерьез заинтересован в покупке звезды "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелия, сообщает английское издание Caught Offside. По информации СМИ, Аморим видит в 23-летнем футболисте замену для вингера Антони. Действующее трудовое соглашение игрока с "Наполи" рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия – 80 млн евро. Руководство "Наполи" оценивает Кварацхелия в 90 млн евро. В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии сентября. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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