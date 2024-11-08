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После победы Трампа Западу в ближайшее время будет не до Грузии – политолог

После победы Трампа Западу в ближайшее время будет не до Грузии – политолог

Sputnik Грузия

В ближайшие месяцы вся западная политическая элита будет занята выстраиванием отношений с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, и ей будет не до... 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T13:36+0400

2024-11-08T13:36+0400

2024-11-08T13:36+0400

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Так считает заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии, заведующая сектором кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Горюшина.Об этом она заявила в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Как будут развиваться грузино-российские отношения после выборов?". Отвечая на вопрос, как сложатся дальнейшие отношения Запада и Грузии после победы Трампа на президентских выборах, эксперт ответила, что в большей степени внимание будет переключено на Армению."Будет прагматичное усиление давления на регион, но я думаю, что внимание будет перенесено с Грузии на Армению… В ближайшие месяцы Запад будет занят выстраиванием отношений с Трампом версией 2.0, ему будет не до Грузии и ее внутренней политики", - сказала Горюшина.Инаугурация Трампа состоится в конце января, и именно с этого периода, по словам экспертов, следует ожидать некоторых изменений как во внутренней, так и во внешней политике.

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