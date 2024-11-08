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Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Астану - видео
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Астану - видео
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров подводит итоги визита в Астану. Полная запись прямой трансляции выступления министра. 08.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-08T16:45+0400
2024-11-08T16:45+0400
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Смотрите в видео, что заявил журналистам глава российской дипломатии.
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видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, астана, казахстан, видео
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, астана, казахстан, видео
Пресс-конференция Лаврова по итогам визита в Астану - видео
16:45 08.11.2024 (обновлено: 18:13 08.11.2024)
Глава МИД России Сергей Лавров подводит итоги визита в Астану. Полная запись прямой трансляции выступления министра.
Смотрите в видео, что заявил журналистам глава российской дипломатии.