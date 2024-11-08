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ЦИК Грузии признал ошибку в гендерной статистике избирателей только на 11 участках

ЦИК Грузии признал ошибку в гендерной статистике избирателей только на 11 участках

Sputnik Грузия

Наблюдательная организация распространила дезинформационное заявление по выборам в парламент Грузии, заявили в ЦИК 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T14:49+0400

2024-11-08T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Ошибка в статистике гендерного распределения избирателей, принявших участие в выборах в парламент Грузии, была только в случае 11 избирательных участков и коснулась лишь 150 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани в ответ на тиражируемую в СМИ и соцсетях информацию. Ранее неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) заявила, что, по данным ЦИК, на значительной части избирательных участков – нереальная разница между уровнями активности женщин и мужчин, а на некоторых участках проголосовало больше мужчин, чем было в едином списке на участке и спецсписке в сумме."Есть 11 избирательных участков, откуда в день голосования участковые избирательные комиссии прислали ошибочное количество принявших участие в выборах женщин, что и вызвало погрешность в количестве принявших участие в выборах мужчин, и это касается 150 избирателей", - сказала Иоселиани.Она отметила, что ISFED, которая была наблюдателем на парламентских выборах 26 октября, распространила неверное, манипулятивное и дезинформационное заявление о гендерной статистике избирателей на выборах. Находка ISFEDНеправительственная организация заявила, что на 275 избирательных участках разница в уровне активности женщин и мужчин превышает 20 процентных пунктов, при том на 243 участках перекос идет в пользу мужчин. Перекос в пользу мужчин превышает 30 процентных пунктов в случае 67 участков. Кроме того, на 23 избирательных участках количество явившихся на выборы мужчин превысило количество зарегистрированных в едином списке избирателей на этих участках. Из них на шести участках количество проголосовавших даже превысило количество избирателей в едином списке и спецсписке вместе взятых.Как пояснили в ISFED, они пришли к этому выводу, изучив предоставленную Центризбиркомом детальную информацию о гендерной активности избирателей на каждом избирательном участке в Грузии. Более того, ISFED заявила о расхождении в данных самого ЦИК на значительном количестве участков. Наблюдательная организация привела 15 примеров того, как количество проголосовавших женщин и мужчин в сумме, по данным на 20:00 в день голосования, не совпадает с количеством проголосовавших избирателей в итоговом протоколе. Реакция ЦИКИоселиани подчеркнула, что еще в четверг, опираясь на факты, пояснила, что нет никаких отступлений от нормы гендерного распределения избирателей, но, несмотря на это, председатель ISFED Нино Долидзе распространила еще одно манипулятивное и неверное заявление – якобы ЦИК признал факт отступления от нормы. По ее словам, в день выборов активность избирателей на 20:00 – это предварительные данные. Окончательные данные с избирательного участка записываются в итоговый протокол.Она отметила, что исходя из методологии подсчета и обстоятельств, данные об участии в выборах женщин и мужчин могут немного отличаться от реальных данных. Притом подобная погрешность была зафиксирована только на 11 избирательных участках и коснулась лишь 150 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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