https://sputnik-georgia.ru/20241108/u-tbilisskogo-aeroporta-poyavitsya-svoe-taksi-290794007.html

У Тбилисского аэропорта появится свое такси

У Тбилисского аэропорта появится свое такси

Sputnik Грузия

В конце января 2023 года французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports 08.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-08T13:58+0400

2024-11-08T13:58+0400

2024-11-08T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Компании в Грузии пригласили принять участие в перевозке пассажиров на такси из аэропорта Тбилиси, сообщается на сайте компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Компания объявила запрос о выражении заинтересованности в услугах такси и приглашает всех лиц, заинтересованных обслуживать пассажиров с эксклюзивными правами. Компания, заинтересованная в получении исключительных прав на перевозку пассажиров из международного аэропорта Тбилиси, может ознакомиться с требованиями по ссылке. Срок подачи заявки – до 17:00 часов 25 ноября 2024 года. По информации Tav Georgia, ожидается, что к концу 2024 года пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта достигнет 4,8 миллиона. В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира. В конце января 2023 года французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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